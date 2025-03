Seine Liebe zu Bill Kaulitz machte ihn zur Zielscheibe: Let's Dance-Star Marc Eggers bricht nach Online-Mobbing in Tränen aus

Let's Dance ist eine Tanzshow bei der gute Vibes im Vordergrund stehen. Doch hinter den Kulissen wurde es extrem emotional: Kandidat Marc Eggers berichtet über Hass nach seiner Beziehung zu Bill Kaulitz – dann bricht er in Tränen aus.

Diese zwei waren DAS neue Promi-Paar 2024: Partyschlagersänger Marc Eggers und Pop-Paradisvogel Bill Kaulitz sorgten mit ihrer romantischen Liebelei für Schlagzeilen. Besonders Bill fiel immer wieder mit pikanten Anekdoten über sein Liebesleben auf. Jetzt ist Marc Eggers bei Let's Dance zu sehen. Doch leider interessiert sich niemand für sein Tanzen – stattdessen hat er mit Online-Hass zu kämpfen.

Marc Eggers und Bill Kaulitz: Ungleiche Liebe im Rampenlicht

Marc Eggers (38) ist kein Neuling im TV. Der Blondschopf blickt auf eine wendungsreiche Karriere im Rampenlicht zurück: 2010 wurde er als Breakdancer bei Das Supertalent bekannt und schaffte es sogar ins Halbfinale. Danach versuchte er sich als Model, Darsteller in Reality-Soaps und als Schauspieler bei Köln 50667. Neben einem erfolgreichen YouTube-Channel baute sich Eggers zuletzt ein Standbein als Partyschlagersänger am Ballermann auf.

2024 dann die Riesen-Überraschung – Eggers ist in einer Beziehung mit Tokio-Hotel-Megastar Bill Kaulitz. Für Marc-Fans kam diese Neuigkeit völlig überraschend, denn zuvor hatte der Ballermann-Sänger ausschließlich Frauen gedatet. Im Januar 2025 gab Kaulitz die Trennung bekannt.

Wegen Attacken im Netz: Marc Eggers bricht bei Let's Dance zusammen

Bei Let's Dance gibt Eggers offen zu, wie hart diese Zeit für ihn gewesen ist. Der 38-Jährige habe seit der öffentlichen Beziehung mit Kaulitz pausenlos mit Hasskommentaren zu kämpfen. Diese Flut an homophoben Attacken hinterlässt Spuren, wie er kurz vor seinem Tanz verrät: "Ich hab in den letzten Monaten schon sehr viel Negatives im Internet erfahren aufgrund meiner Sexualität."

Er habe versucht, den Hate zu ignorieren, doch die Last sei zu groß gewesen: "Man will sich das ja auch nicht so eingestehen, wenn einen das doch so trifft und man dann merkt, wie schwer das einem fällt." Deshalb sei es nicht einfach gewesen, selbstbewusst zu seiner Sexualität zu finden: "Wenn die dann sagen: 'Sei mal stolz' und du bist trotzdem so geknickt von den ganzen Nachrichten."

Marc Eggers ist von seinen Gefühlen überwältigt und muss unter Tränen das Interview abbrechen. Auch wenn er abseits der Kameras mit Hate zu kämpfen hat, passt er perfekt zu Let's Dance: Bisher bekam der sportliche Sänger extrem gute Kritiken von der Jury.

Let’s Dance Staffel 18: So kannst du einschalten

Jeden Freitag gibt es eine neue Live-Show von Let’s Dance um 20:15 Uhr bei RTL. Im Anschluss gibt es die jeweilige Folge auf RTL+ zum Nachschauen.