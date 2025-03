Sommerhaus der Normalos-Paar schmeißt schon in Folge 2 hin – und rettet anderes vor dem Rauswurf

In Folge 2 von Das Sommerhaus der Normalos steht die erste Nominierung an und ein Paar muss die Show verlassen. Doch dazu soll es gar nicht kommen.

Erst vergangene Woche ging RTL mit dem Normalo-Ableger von Das Sommerhaus der Stars an den Start. Hier haben erstmals Ottonormalverbraucher die Chance in Deutschlands bekanntester Reality-Show teilzunehmen. Insgesamt acht Paare zogen in die Horror-WG nach Bocholt und versuchen sich in verschiedenen Challenges den Sieg zu holen.

Bereits in Folge 2 tritt ein Pärchen überraschend den Rückzug an.

Das Sommerhaus der Normalos: Dieses Paar hält es nicht länger aus

In Folge 2 kam es zu noch mehr Drama, Streit und Allianzen. Doch die ganzen Reibereien unter den Pärchen sollen nicht der Auslöser sein, warum ein Pärchen überraschend das Handtuch wirft.

Andrea (61) machte vor allem die Schlafsituation zu schaffen, denn für sie ist das bereitgestellte Bett einfach zu unbequem. Sie klagte bereits zu Beginn des Tages über Beinschmerzen. Nach einem Spiel wurde ihr Leiden noch schlimmer. Sie machte ihrem Partner Manfred (60) deutlich: Nicht mehr lang und sie könne ihr Bein nicht mehr heben. Für Andrea sei es unmöglich an weiteren Challenges teilzunehmen.

Der Bankkauffrau tue es vor allem für ihren Freund leid. Es sei Manfreds Traum gewesen, einmal im Sommerhaus dabei zu sein. Mit ihr an seiner Seite habe er aber keine Chance mehr. Bei Manfred flossen Tränen der Enttäuschung, doch die Gesundheit würde vorgehen. Gemeinsam entschloss das Paar, die Show abzubrechen und das Sommerhaus zu verlassen.

Bei den einen fließen Tränen – die anderen machen Freudensprünge

Manfred und Andreas freiwilliger Exit hatte Folgen für die erste Nominierung. Die Pärchen mussten sich zwar trotzdem gegenseitig nominieren, aber kein weiteres Paar verließ die Sendung. Marc und Lucia hatten von ihren Mitstreiter:innen die meisten Stimmen bekommen. In Folge 2 müssen sie zwar nicht gehen, für die beiden gibt es dennoch Konsequenzen. Im nächsten Spiel hat das Pärchen nicht die Möglichkeit, sich vor der Nominierung zu schützen.

Sommerhaus der Normalos: So kannst du die neue Reality-Show schauen

Das Sommerhaus der Normalos ist exklusiv bei RTL+ zu sehen, jeweils montags erscheint eine neue Folge auf dem Streamingdienst. Ein Sendeplatz im linearen TV ist bisher nicht geplant.