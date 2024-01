Seit 10 Jahren fordern Sci-Fi-Fans Edge of Tomorrow 2 mit Tom Cruise – dank Mega-Deal ist die Fortsetzung so nah wie noch nie

Edge of Tomorrow-Fans wünschen sich seit Jahren ein Sequel des Sci-Fi-Krachers. Der neue Deal des Hauptdarstellers Tom Cruise macht eine Fortsetzung wahrscheinlicher denn je.

Tom Cruise, wo bleibt Edge of Tomorrow 2? Das fragt sich die Sci-Fi-Community bereits seit der Edge of Tomorrow-Veröffentlichung 2014. Der grandiose Mix aus Und täglich grüßt das Murmeltier und einem dystopischen Kriegsfilm hat viele Fans. Die dürfen sich jetzt freuen: Ein neuer Deal könnte dem Sequel den Weg ebnen.



Auch Edge of Tomorrow 2? Tom Cruise will mehrere Filme für Warner Bros. drehen

Wie Variety berichtet, hat Cruise mit dem Studio Warner Bros. einen Vertrag über mehrere Filme abgeschlossen. Welche Projekte das Abkommen genau beinhaltet, ist nicht klar. Cruise darf nebenher Filme für andere Studios produzieren, wird aber mit Warner an "einem Mix an originalen Stoffen und Franchise-Filmen" arbeiten, in denen er die Hauptrolle spielt.

Das klingt nach idealen Bedingungen für Edge of Tomorrow 2, dessen Vorgänger von Warner vertrieben wurde und Cruise in der Hauptrolle zeigte. Co-Star Emily Blunt ist für ein Sequel des Sci-Fi-Films ohnehin "sowas von bereit". Was hält eine Fortsetzung jetzt noch auf?

Bisher scheiterte der Dreh des Sequels vor allem am Zeitplan der beiden Stars, wie Edge of Tomorrow-Drehbuchautor Christopher McQuarrie gegenüber Comicbook.com verriet. Es gab bereits eine "coole Idee" für eine Fortsetzung, die er "liebend gerne" umgesetzt hätte, so der Filmemacher. "Aber dafür müssen eben viele Sterne richtig stehen."

Wann kommt das Sci-Fi-Sequel Edge of Tomorrow 2?

Ein Kinostart für Edge of Tomorrow 2 ist momentan reine Spekulation. Tom Cruise arbeitet an Mission: Impossible 8, auch für Emily Blunts Zukunft sind laut IMDb diverse Projekte bekannt. Vor 2026 wird das Sci-Fi-Sequel definitiv nicht kommen.

