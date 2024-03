Seit 14 Jahren warten wir auf die Sci-Fi-Fortsetzung Tron 3: Jetzt gibt es das erste Bild von Jared Leto als düsteren Cyber-Krieger

Eine der besten Sci-Fi-Reihen von Disney kehrt endlich zurück. Wir haben das erste offizielle Bild von Jared Leto in Tron 3 für euch. Es wartet mit zwei spannenden Details auf.

Lange Zeit war unklar, ob wir jemals einen weiteren Tron-Film im Kino sehen werden. Der letzte Eintrag in die Science-Fiction-Reihe aus dem Hause Disney liegt über eine Dekade zurück. Tron: Legacy startete 2010 in den Kinos und beeindruckte damals vor allem mit seinen 3D-Effekten. Teil 3 hat dennoch lange auf sich warten lassen.

Seit Anfang des Jahres laufen die Dreharbeiten zu Tron: Ares, der uns einmal mehr in die stylishe Welt eines Videospiels entführt, wo Menschen gegen Computerprogramme kämpfen. Nachdem es bereits zwei Schnappschüsse vom Tron 3-Set gab, erreicht uns heute das erste offizielle Bild aus der heiß erwarteten Sci-Fi-Fortsetzung.

Erstes Bild von Jared Leto in Tron 3: Als Cyber-Krieger Ares bringt er die künstliche Intelligenz zu den Menschen

Auf Instagram gewährt Hauptdarsteller Jared Leto den ersten Blick auf seine Figur. Er verkörpert den titelgebenden Ares. Wie der Hollywood Reporter schreibt, handelt es sich bei Ares um ein Computerprogramm, das aus der digitalen Welt in die echte Welt geschickt wird, um der Menschheit das Konzept künstlicher Intelligenz vorzustellen.

Besonders spannend sind zwei Details: Auf der einen Seite wäre da die Farbgebung des Bildes. Tron 3 kündigt sich mit einem glühenden, bedrohlichen Rot an – ein starker Kontrast zu den vorherigen Filmen, in denen die digitale Welt vor allem in bläulichen Bildern mit gelb-orangenen Farbakzenten zum Leben erwachte.

Auf der anderen Seite versteckt sich ein Easter-Egg auf dem Bild. Germain Lussier von Gizmodo hat sich die Data-Disc in Letos rechter Hand genauer angeschaut und folgenden Schriftzug ausfindig gemacht: Dillinger Systems. Edward Dillinger (David Warner) tauchte im ersten Tron-Film als Kopf des Tech-Unternehmens ENCOM auf.

Er ist der erste Bösewicht der Reihe und hat mit Edward Dillinger Jr. (Cillian Murphy) im zweiten Teil einen Erben erhalten. Offenbar ist die Dillinger-Gefahr immer noch nicht aus der Welt geschafft. Ares scheint die jüngste Schöpfung der Antagonisten-Familie zu sein, die den Tron-Figuren gefährlich wird.

Sci-Fi-Fortsetzung: Wann startet Tron 3 im Kino?

Aktuell laufen die Dreharbeiten zu Tron: Ares im kanadischen Vancouver. Ein konkreter Kinostart steht noch nicht fest. Laut dem Hollywood Reporter plant Disney, die Sci-Fi-Fortsetzung 2025 ins Kino zu bringen. Neben Leto gehören u.a. Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan und Gillian Anderson zum Cast. Inszeniert wird der Film von Fluch der Karibik 5-Regisseur Joachim Rønning.



