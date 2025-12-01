Seit 16 Jahren schockiert eine eklige Horror-Reihe die Welt: Teil 2 wurde in Deutschland sogar verboten

Wer in diesem Jahrtausend nach extremen Horrorfilmen suchte, kam an The Human Centipede kaum vorbei. Was das Sequel noch so viel schlimmer machte, dass es sogar verboten wurde, verraten wir euch hier.

Die widerliche Prämisse von The Human Centipede eilt dem Film als Ruf voraus. Dabei ist der garstig und genüsslich grenzüberschreitende Streifen von Tom Six viel witziger, als viele ahnen, weil sie schon beim Body-Horror-Konzept, Arsch-zu-Mund aneinandergenäht zu werden, abdanken. Vor allem die Performance von Schauspieler Dieter Laser als wahnsinniger Dr. Heiter macht den Film als groteske Farce sehenswert.

Vom chirurgischen Schrecken, bei dem zwei amerikanische Touristinnen (Ashley C. Williams, Ashlynn Yennie) und ein Japaner (Akihiro Kitamura) zu einem menschlichen Tausendfüßler zusammengeschustert werden, sieht man auch gar nicht viel. Einige Horror-Fans kreideten das an, was der Regisseur als Ansporn für Fortsetzung The Human Centipede II (Full Sequence) betrachtet zu haben scheint. Denn die ist so viel schlimmer, dass sie in Deutschland sogar beschlagnahmt wurde.

Verboten abartig: The Human Centipede 2 ist viel schlimmer als das Original

Was denkwürdige Darbietungen in der zentralen Hauptrolle angeht, steht Teil 2 dem Original schon mal in nichts nach. Laurence R. Harvey spielt einen verstörten Mann namens Martin, der komplett besessen vom Film The Human Centipede ist. So schmiedet er ohne chirurgische Kenntnisse ebenfalls einen Plan, einen menschlichen Tausendfüßler herzustellen und seinen Helden Dr. Heiter dabei noch zu übertreffen.

Zwölf Personen will Martin dafür entführen und mehr schlecht als recht aneinandertackern. Als krönendes Abschlussstück lockt er sogar Schauspielerin Yennie aus dem ersten Film in sein Lagerhaus, wo der schmierige Schrecken seinen tausendbeinigen Lauf nimmt. Dann doch lieber der saubere OP-Saal beim renommierten Chirurgen?

Beim reinen Körperhorror inklusive zwanghaftem Fäkalverzehr bleibt es in The Human Centipede II jedoch nicht. Unangenehm thematisierter Missbrauch, schockierende Kindermorde sowie Masturbation mit Schleifpapier und Stacheldraht sind weitere "Gute-Laune-Szenen", auf die man sich einstellen darf. Für viele der absolute Bodensatz des Filmemachens, für andere eine Perle des Extrem-Kinos, für die man ganz starke Nerven und einen noch stärkeren Magen mitbringen muss. Und das, obwohl es sich um einen Schwarzweißfilm handelt.

Gediegene Filmkritiker wie Roger Ebert nannten Teil 2 "verwerflich, erschreckend, hässlich, kunstlos und eine Beleidigung jeder noch so fernen Vorstellung von menschlichem Anstand", während Horror-Spezis (wie etwa bei Bloody Disgusting ) Sixx und sein Sequel als "brillante Antwort auf die Kritiker seines ersten Films" feierten.

The Human Centipede II wurde in Deutschland beschlagnahmt

In Deutschland stehen wir vor der seltsamen Situation, dass wir den Originalfilm und den eher unsehenswerten Trilogie-Abschluss The Human Centipede III (Final Sequence) jederzeit besorgen können. Der mutmaßlich ambitionierteste Film der Reihe, The Human Centipede II, wurde jedoch indiziert, beschlagnahmt und darf ungeschnitten weder beworben noch verkauft werden. Laut Schnittberichte.com wurde später eine stark gekürzte Fassung mit der SPIO/JK-Kennzeichnung freigegeben, in der allerdings über 17 Minuten (!) an Material fehlen.

Immerhin steht Deutschland nicht ganz allein da mit der Zensur durch das Amtsgericht Fulda. In Großbritannien verweigerte die BBFC die Einstufung vorerst ebenfalls, ehe eine um über 2 Minuten gekürzte Fassung mit einem 18er-Zertifikat durchgewunken wurde. Andernorts erschien oft ebenfalls eine geschnittene Fassung.

