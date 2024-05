Serien-Sensation perfekt: Bildgewaltiges Abenteuer-Epos bekommt gleich 2 weitere Staffeln

Der Serien-Hit Shogun sollte eigentlich eine abgeschlossene Mini-Serie sein. Jetzt wurde das Abenteuer-Epos nicht nur um eine Staffel verlängert, sondern gleich zwei.

Mit Shogun ist dieses Jahr ein Abenteuer-Epos bei Disney+ veröffentlicht worden, das mit fesselnden Intrigen und Bildgewalt punkten konnte. Mit einem Durchschnitt von 8,2 von 10 Punkten bei der Moviepilot-Community wird die Serie Ende 2024 sicher zu den besten des Jahres gehören.

Eigentlich war Shogun als abgeschlossene Mini-Serie mit einer Staffel angelegt, doch der Erfolg spricht für sich. Deswegen wurde jetzt nicht nur eine weitere Staffel bestellt.

Richtig starkes Abenteuer-Epos bei Disney+: Shogun wurde um Staffel 2 und Staffel 3 verlängert

Wie der Hollywood Reporter berichtet, haben FX und Hulu Shogun offiziell um zwei weitere Staffeln verlängert. Zuletzt gab es schon die Meldung, dass Hauptdarsteller Hiroyuki Sanada einen Deal für eine Fortsetzung unterschrieben hat.

Die 1. Staffel von Shogun basiert auf dem gleichnamigen Roman von James Clavell aus dem Jahr 1975. Die gesamte Story des Buchs wurde adaptiert. Für die geplanten weiteren Staffeln muss ein Autor:innen-Team jetzt frische Handlungsstränge konzipieren.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Shogun-Trailer schauen:

Shogun - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wann startet die 2. Staffel Shogun bei Disney+

Ein Startdatum für die neuen Shogun-Folgen gibt es noch nicht. Da die Arbeit daran gerade erst beginnt, erscheint eine 2. Staffel des Abenteuer-Epos vermutlich nicht vor 2026.

Podcast: 5 katastrophale Serien-Enden

Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums des Game of Thrones-Finales blicken wir zurück auf fünf kontroverse Serienenden, die uns nicht mehr losgelassen haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber tauchen wir ein in die Seriengeschichte und lassen ein paar der schlimmsten finalen Episoden Revue passieren, die das Vermächtnis sonst sehr guter Serien zu Grabe getragen haben. Von Dexter bis The Blacklist ist alles dabei – vor Spoilern sei also schon an dieser Stelle gewarnt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.