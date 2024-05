Shogun-Sensation bei Disney+: Staffel 2 des Japan-Abenteuers könnte doch noch kommen (der Star hat schon unterschrieben)

Eigentlich sollte das Japan-Abenteuer Shogun nur eine Miniserie mit einer Season sein. Nach dem großen Erfolg haben FX und Disney+ es sich nun offenbar anders überlegt.

Wen die Kurzlebigkeit der Serie Shogun auf Disney+ allzu deprimierte, kann gegebenenfalls aufatmen. Trotz sämtlicher Berichte, die eine 2. Staffel des historischen Samurai-Abenteuers ausgeschlossen hatten, war der Erfolg wohl einfach zu groß – und so soll es nun unverhoffterweise weitergehen.

Konkrete Pläne für Staffel 2 sind noch nicht ganz ausgearbeitet, die wichtigste Person hat aber immerhin schon einen neuen Vertrag für weitere Folgen unterschrieben.

Japan-Abenteuer Shogun erhält vielleicht doch eine 2. Staffel auf Disney+ und die wichtigste Person ist schon an Bord

Wie Deadline in Erfahrung gebracht haben will, schloss Shogun-Star und -Produzent Hiroyuki Sanada einen Deal für eine Fortsetzung der Serie ab. Er soll demnach als Lord Yoshii Toranaga zurückkehren, der Japan in eine friedvolle Ära führen will.

FX ist nun damit beschäftigt, weitere Verträge auszuarbeiten, um sicherzustellen, dass Shogun sich tatsächlich von einer Miniserie in eine Serie verwandeln kann. Je nachdem, wie schnell sich das entscheidet, könnte das Auswirkungen auf die Emmy-Kategorie der Serie haben, die sicherlich in mehreren Disziplinen mit Preisen rechnen darf.

Ein Problem könnte darin bestehen, das notwendige Team hinter und vor allem vor der Kamera zusammenzutrommeln. Schließlich war die 1. Staffel sechs Jahre lang in der Mache und als Miniserie wurden mit großer Sicherheit keine Klauseln für Folgestaffeln mitverhandelt, die das Projekt bei Verlängerung automatisch zur Priorität der Schauspieler:innen machen würde.

Story-technisch müsste man sich jedenfalls in eine ganz eigene Richtung bewegen, da die weiteren Romane der Asia-Saga von Vorlagenautor James Clavell nur wenig mit Shogun zu tun haben.

