Serienkiller-Hit You geht mit Staffel 4 bei Netflix weiter – und hat sich eine Sache von Stranger Things abgeguckt

You Staffel 4 ist ab sofort bei Netflix verfügbar, allerdings nicht komplett. Wir erklären, was am Ende von Staffel 3 passierte und wie es in den neuen Folgen weitergeht.

Wer hat schöne Haare, ist belesen, charmant, krankhaft obsessiv und mordet, wenn es wirklich (!) keinen vernünftigen mehr Ausweg gibt? Genau, Joe Goldberg. You - Du wirst mich lieben ist wieder da! Die extrem erfolgreiche Serienkiller-Serie über den manipulativen Schnuckel-Stalker geht bei Netflix nach längerer Pause in die 4. Staffel. Es gibt allerdings einen kleinen Haken an der Veröffentlichung.

Was am Ende von You Staffel 3 passiert ist und worum es in Staffel 4 geht

You - Du wirst mich lieben - S04 Trailer (Deutsch) HD

Staffel 3 drehte sich um Ehe des Killer-Paares Joe (Penn Badgley) und Love (Victoria Pedretti), die in Los Angeles ein bemitleidenswertes gemeinsames Kind aufziehen. Die Kombination war zum Scheitern verurteilt: Love fand heraus, dass Joe sich in Marienne (Tati Gabrielle) verliebte. Während sich im Glas-Kerker das Hipster-Paar Cary und Sherry Conrad wieder versöhnte, versuchten Joe und Love, sich gegenseitig umzubringen. Joe gewann, ließ alles (auch sein Kind) hinter sich und flüchtete.

Mordliste für You Staffel 4: Diese 6 Figuren müssen sich besonders vor Serienkiller Joe fürchten

In Staffel 4 zieht es ihn nach London. London? Genau, die letzte Szene aus Staffel 4 schickte den Stalker eigentlich nach Paris, wo sich seine neue Liebe Marienne versteckte. Dort hielt es ihn offenbar nicht lange. In London mischt sich Joe als Professor Jonathan Moore unter die Intellektuellenschicht. Sein Fachgebiet: Englische Literatur, selbstverständlich. In der britischen Metropole trifft Joe auf Killer-Konkurrenz.

Wie Stranger Things: You Staffel 4 erscheint bei Netflix in zwei Teilen

Das Binge-Modell, bei dem alle Folgen einer Staffel gleichzeitig zum Streamen verfügbar sind, gehört zur Netflix-DNA. Netflix lockerte diesen Rhythmus zuletzt immer häufiger, gerade bei seinen Serien-Juwelen. So wurde Stranger Things Staffel 4 über den Sommer 2022 hinweg in zwei Teilen gelauncht. Der Kniff erfüllte seinen Zweck: Er erhöhte die Spannung unter den Fans enorm – und kettete auch das Gelegenheits-Netflix-Publikum für mindestens zwei Monate an den Streamingdienst.

You Staffel 4 wird nun ebenfalls aufgesplittet. Das sind die Termine:

You Staffel 4, Teil 1 erscheint am 9. Februar 2023: 5 Folgen

You Staffel 4, Teil 2 erscheint am 9. März 2023: 5 Folgen

10 Jahre Netflix-Originals: Diese Serien haben den Streaming-Dienst definiert

Vor zehn Jahren veränderte Netflix die Serienwelt mit der Veröffentlichung von House of Cards für immer. Plötzlich waren Streaming und Bingen die großen Begriffe, die in Hollywood für Aufsehen sorgten. Doch was ist seit dem Start von House of Cards passiert?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast tauchen wir ein in die Geschichte der Netflix-Original-Serien, die sich in vier Phasen unterteilen lässt. Ging es anfangs um wildes Ausprobieren und Experimente, haben in den späteren Phasen vor allem Marken und Blockbuster wie Stranger Things und Wednesday das Sagen übernommen.