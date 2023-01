Mordliste für You Staffel 4: Diese 6 Figuren müssen sich besonders vor Serienkiller Joe fürchten

Die 4. Staffel von You kündigt sich mit sechs Videos an, die uns die neuen Figuren der Netflix-Serie vorstellen. Dabei steht vor allem eine Frage im Raum: Wen wird Joe dieses Mal töten?

In wenigen Wochen kehrt der Netflix-Hit You – Du wirst mich lieben mit neuen Folgen zurück. Die Serienkiller-Serie ist inzwischen in der 4. Staffel angekommen und verlagert ihre Geschichte von New York nach London. Der gefährliche wie verführerische Joe Goldberg (Penn Badgley) hat sich ein neues Revier ausgesucht.

In diesem Zuge erwartet uns die Ankunft einiger unbekannter Gesichter. Damit ihr diese vor dem Start der 4. Staffel schon ein bisschen kennenlernt, hat Netflix kurze Videos zu den sechs wichtigsten Charakteren veröffentlicht. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden allerdings nicht alle überleben. Die Frage ist also: Wer wird sterben?

Wer stirbt in You Staffel 4 bei Netflix? Serienkiller Joe stellt uns die potentiellen Opfer vor

Jedes der nachfolgenden Videos legt seinen Fokus auf eine andere Figur. Dazu erklingt Joes Stimme, der uns ein besseres Bild von den potentiellen Todeskandidaten verschafft. Den Anfang macht die scharfsinnige Kate (Charlotte Ritchie).

Als Nächstes kommen wir zu Adam (Lukas Gage), ein ambitionierter Playboy, der seine Eltern nicht enttäuschen will und vermutlich jeden Pakt mit dem Teufel eingeht.

Lady Phoebe (Tilly Keeper) ist eine wohlhabende Erbin, die nicht selten in den Schlagzeilen landet. Kein Wunder, dass sie sich bereits auf Joes Radar befindet.

Mit Rhys (Ed Speleers), der sich seinen Platz in London hart erarbeitet hat, kann sich Joe identifizieren. Doch wird ihn das vor einem blutigen Schicksal bewahren?

Simon (Aidan Cheng) hat womöglich die besten Überlebenschancen. Zumindest deutet Joe an, dass die beiden gut miteinander zurechtkommen könnten.

Die letzte neue Figur in der Runde ist Nadia (Amy-Leigh Hickman), Joes Klassenliebling. Ob sie das vor dem nahenden Tod beschützt, ist jedoch fraglich.

Die 4. Staffel von You startet am 9. Februar 2023 bei Netflix. Veröffentlicht wird nur die erste Staffelhälfte, sprich fünf Episoden. Allzu lange müssen wir auf die Fortsetzung der Geschichte nicht warten. Bereits am 9. März 2023 treffen die übrigen Episoden ein.

Was glaubt ihr, wer als Erstes sterben wird?