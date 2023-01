Serienkiller-Rückkehr bei Netflix: Neuer Trailer zu You Staffel 4 ändert einfach das Ende von Staffel 3

Der erste lange Trailer zu You Staffel 4 ist da. Herzens- und Halsbrecher Joe Goldberg geht wieder auf Opferjagd. Aber wo eigentlich?

Die Romantic Stalker-Serie You - Du wirst mich lieben ist inzwischen eine der am längsten laufenden Netflix-Serien. Gossip Girl-Darling Penn Badgley spielt hier den manipulativen wie mörderischen Bücherwurm Joe. Im März kehrt die Serie nach eineinhalb Jahren zurück, jetzt gibt es den ersten langen Trailer. Dort fällt ein seltsames Detail auf. Achtet mal auf die Stadt, in der die Geschichte angesiedelt sein soll.

Der erste lange Trailer zu You Staffel 4 verwirrt mit seinem Schauplatz

You - Du wirst mich lieben - S04 Trailer (Deutsch) HD

Genau, You Staffel 4 spielt offenbar in der akademischen Oberschicht von London. Häh? London? Hatte Joe sich am Ende von Staffel 3 nicht in der Stadt der Liebe, Paris, niedergelassen? Ja, hatte er. Ihr erinnert euch richtig. In der letzten Szene der 10. Episode verlässt Joe ein Café, im Hintergrund ragt der Eiffelturm in den Himmel und der befand sich das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, in der französischen Hauptstadt.

Wieso ändert You Staffel 4 das Ende?

Im Trailer wird eine Erklärung nur angedeutet. Joe spricht von einem "Europa-Urlaub". Womöglich war Paris nur seine erste Anlaufstelle im neuen Leben. Und London als neuer Lebensmittelpunkt ergibt für den englischsprachigen Joe auch am meisten Sinn. Offenbar wurde das You-Team von dieser Erkenntnis erst verspätet erfasst.

Womöglich ergibt sich der Ortswechsel aber auch aus der Handlung in Staffel 4: Sehen wir einen Zeitsprung? Joe war seiner neuen Liebe Marienne (Tati Gabrielle) nach Europa gefolgt. Marienne scheint im Trailer aber nur in Rückblenden zu existieren. In den gestriegelten Uni-Kreisen, in denen sich Joe bewegt, kommt sie nicht vor. Ein weiterer Hinweis auf einen Zeitsprung: Im You 3-Finale wird Joe "Nick" genannt. Im You 4-Trailer heißt er Jonathan Moore. Er hat seine Identität also nochmal geändert.

Übrigens deutet der neue Trailer einen wieder mal spannenden Dreh in der üblichen You-Formel an: Joe scheint nicht der einzige Killer in seinem Umfeld zu sein. Und der oder die Mörder:in hat es auch auf ihn abgesehen.

Wann startet You Staffel 4?

Ab dem 9. Februar 2023 können Fans die erste Hälfte der 4. Staffel im Abo streamen. Der Rest folgt dann einen Monat später, am 9. März 2023.



Podcast: Die 23 größten Serien-Highlights 2023

Wir blicken voller Vorfreude auf das Serienjahr 2023 und geben euch einen Ausblick auf die 23 größten Serien-Highlights, die es bei Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ und mehr zu entdecken geben wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erwartet uns über die neuen Marvel- und Star Wars-Serien sowie die heißerwarteten Netflix-Adaptionen von Avatar und One Piece hinaus? Ob ihr nun Science-Fiction, Horror, Fantasy oder geballte Action mögt: 2023 hält für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.