Die 20 größten Netflix-Serien 2023: Freut euch auf One Piece, Avatar und vieles mehr

Ein Jahr voller starker Netflix-Serien, wie Wednesday, Sandman und Dahmer liegt hinter uns. Aber auf welche Highlights können sich Serienfans 2023 bei Netflix freuen? Der Streamer veröffentlicht in diesem Jahr wieder zahlreiche Titel, die bereits mit Spannung erwartet werden, wie die Live-Action-Adaptionen von Avatar und One Piece oder das Science-Fiction-Epos The Three Body Problem.

Wir haben einen Blick auf die über 100 neuen Netflix-Serien 2023 geworfen und eine Auswahl an 20 kommenden Serien-Highlights zusammengestellt, die in diesem Jahr starten sollen und die ihr euch unbedingt vormerken solltet.

1. Netflix-Highlight 2023: A Man in Full

Serie : A Man in Full

: A Man in Full Start: Zweite Jahreshälfte. Seit Ende 2022 abgedreht.

Die Adaption von Tom Wolfes Roman erzählt die Geschichte des Immobilien-Moguls Charlie Croker. Als dessen Firma vor dem Bankrott steht, muss er sein Imperium vor denen verteidigen, die aus seinem Niedergang Gewinn schlagen wollen. Spannend sind hierbei die Beteiligten: Showrunner ist David E. Kelley (The Lincoln Lawyer), während der Cast mit großen Namen wie Jeff Daniels und Diane Lane auftrumpft.

2. Netflix-Highlight 2023: Alles Licht, das wir nicht sehen

Serie : Alles Licht, das wir nicht sehen

: Alles Licht, das wir nicht sehen Start: Vsl. Frühjahr 2023. Seit Sommer 2022 abgedreht.

Das Kriegsdrama nach Vorlage von Anthony Doerr erzählt die Geschichte der blinden Jugendlichen Marie-Laure, die im okkupierten Frankreich auf den deutschen Soldaten Werner trifft. Inszeniert wird die vierteilige Miniserie von Stranger Things-Proudzent Shawn Levy. Zum namhaften Cast gehören unter anderem Hugh Laurie, Mark Ruffalo, Lars Eidinger und Dark-Star Louis Hofmann.

3. Netflix-Highlight 2023: Avatar: The Last Airbender

Serie : Avatar: The Last Airbender

: Avatar: The Last Airbender Start: Vsl. Mitte 2023. Dreharbeiten seit Sommer 2022 beendet.

Eine der besten Zeichentrickserie aller Zeiten bekommt ein Live-Action-Verfilmung in Serienform. Mit moderner Volume-Technik wird hier die epische Geschichte des Avatar Aang und seiner Freunde Katara und Sokka in Szene gesetzt. Avatar: The Last Airbender könnte der größte Fantasy-Hit 2023 werden – oder die größte Fantasy-Enttäuschung seit M. Night Shyamalans erster Realverfilmung von Avatar.

4. Netflix-Highlight 2023: Beef

Serie : Beef

: Beef Start: Soll 2023 starten.

5. Netflix-Highlight 2023: Berlin

Serie : Berlin

: Berlin Start: Soll 2023 starten.

Mit Beef ist nicht etwa Fleisch gemeint, sondern eine Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien. In diesem Fall zwischen einem Mann und einer Frau, die nach einem Vorfall im Straßenverkehr von ihrem Konflikt komplett vereinnahmt werden. Viel mehr ist bisher auch nicht bekannt. Dennoch sollten wir uns Beef unbedingt vormerken. Die Serie stammt nicht nur vom renommierten Indie-Studio A24, sondern trumpft auch mit zwei fantastischen Hauptdarsteller:innen auf: Comedienne Ali Wong und Steven Yeun , der seit seinem The Walking Dead-Ausstieg in fast jeder Rolle begeisterte.

Zwei Jahre nach dem Ende des Heist-Hits Haus des Geldes bekommt Fanliebling Berlin seine eigene Prequel-Serie. In dieser führt der als Andrés de Fonollosa (Pedro Alonso) bekannte Räuber mehrere Jahre vor dem Überfall auf die spanische Banknotendruckerei eine eigene Diebesbande an, mit der er spektakuläre Raubzüge ausführt.

6. Netflix-Highlight 2023: Black Knight

Serie : Black Knight

: Black Knight Start: Evtl. im Frühjahr. Dreharbeiten sollen seit Sommer 2022 beendet sein.

Fans südkoreanischer Serie sollten sich Black Knight schon mal auf die Merkliste setzen. Das spannende Sci-Fi-Konzept entführt uns in die Postapokalypse des Jahres 2071. Der Rest der aufgrund tödlicher Luftverschmutzung drastisch reduzierten Erbevölkerung lebt eingesperrt in Häusern und werden von Ritter genannten Lieferfahrern versorgt. Zu diesen gehört auch der Fahrer 5-8, der lebenswichtige Güter transportiert und dabei gegen gefährliche Räuber kämpft.

7. Netflix-Highlight 2023: Bodies

Serie : Bodies

: Bodies Start: Vsl. Mitte 2023. Dreharbeiten bereits abgeschlossen.

Mit Bodies erwartet uns eines der ambitioniertesten und spannendsten Crime-Formate des Jahres. Denn hier beschäftigt eine mysteriöse Mordreihe in London vier verschiedene Ermittler:innen über einen Zeitraum von 150 Jahren. Der Fall erstreckt sich vom viktorianischen London der 1890er Jahre bis hin in die Post-Techno-Apokalypse des Jahres 2050. Die vier Hauptfiguren spielen Shira Haas, Jacob Fortune-Lloyd, Amaka Okafor und Kyle Soller, welcher zuletzt in Andor begeisterte.

8. Netflix-Highlight 2023: Copenhagen Cowboy

Serie : Copenhagen Cowboy

: Copenhagen Cowboy Start: 5. Januar

In der dänischen Noir-Serie Copenhagen Cowboy begibt sich die Heldin Miu auf einen Rachetrip in die in Neonfarben getauchte Unterwelt Kopenhagens. Inszeniert wurde der Mix aus brutalem Gangster-Thriller und Fantasy von Drive-Regisseur Nicolas Winding Refn, der zuvor mit Too Old To Die Young bereits für Amazon ein faszinierendes Serienwerk ablieferte.

9. Netflix-Highlight 2023: Fubar

Serie : FUBAR (alternativ: Utap)

: FUBAR (alternativ: Utap) Start: Frühjahr 2023. Seit Sommer 2022 abgedreht.

Für Fans von Action-Legende Arnold Schwarzenegger gibt es an einer Netflix-Serie 2023 kein Vorbeikommen. Der Terminator-Star spielt hierin die Hauptrolle eines ehemaligen Spions, der mit seiner Tochter (Monica Barbaro) in ein globales Abenteuer hineingezogen wird.

10. Netflix-Highlight 2023: Kaos

Serie : Kaos

: Kaos Start: Vsl. Ende 2023

Eines der vielversprechendsten Fantasy-Highlights auf Netflix ist Kaos, eine schwarzhumorige Neuinterpretation der griechischen Mythologie. Jeff Goldblum gerät darin als Göttervater Zeus in eine Existenzkrise als eine Falte auf der Stirn all seine Unsicherheiten und Ängste über den eigenen Untergang zutage fördert. Seine eskalierende Paranoia stürzt nun auch das Leben der anderen narzisstischen und neurotischen Gottheiten ins Chaos.



11. Netflix-Highlight 2023: Liebes Kind

Serie : Liebes Kind

: Liebes Kind Start: Vsl. erste Jahreshälfte. Seit September 2022 abgedreht.

12. Netflix-Highlight 2023: Obliterated

Serie : Obliterated

: Obliterated Start: Zweite Jahreshälfte. Dreharbeiten seit November 2022 beendet.+

Mit der sechsteiligen deutschen Miniserie adaptiert Netflix Romy Hausmanns Thriller-Liebskind über die junge Protagonistin Lena, die sich nach fast 13 Jahren aus der Gefangenschaft befreien kann. Ihr Peiniger will sie aber nicht entkommen lassen.

Während Cobra Kai-Fans ungeduldig auf (die noch nicht bestellte) Staffel 6 warten, waren die Schöpfer der Martial-Arts-Serie nicht untätig und haben bereits eine neue Netflix-Serie gedreht. Mit Obliterated erwartet uns ein aufregender Action-Spaß über ein Special Forces-Team, das nach einer durchzechten Nacht mit Hangover in Las Vegas einen Terroranschlag vereiteln muss.

13. Netflix-Highlight 2023: On Record

Serie : On Record (alternativ: Bodkin)

: On Record (alternativ: Bodkin) Start: vsl. Mitte 2023. Dreharbeiten bereits beendet.

Fans von Only Murders in the Building sollten sich den schwarzhumorigen Netflix-Thriller On Record unbedingt vormerken. Hier verschlägt es eine Gruppe von True Crime-Podcaster:innen (u.a. Will Forte) auf der Suche nach der nächsten großen Story in ein irisches Küstenstädchen. Der Fall um das mysteriöse Verschwinden dreier Personen wird aber bald schon viel komplexer und verwirrender als sie erahnen konnten. Produziert wird die Serie unter anderem von Barack und Michelle Obama.

14. Netflix-Highlight 2023: One Piece

Serie : One Piece

: One Piece Start: Vsl. Mitte 2023. Dreharbeiten seit Sommer 2022 beendet.

Kaum eine Netflix-Serie wird 2023 so mit Spannung erwartet wie die Live-Action-Adaption des Kult-Manga und -Anime One Piece. Die Geschichte folgt dem jungen Pirat Ruffy, der mit seiner Strohhut-Crew ein aufregendes Abenteuer bestreitet, um den legendären Schatz One Piece zu finden und eines Tages den Posten des Piratenkönigs zu besetzen. Ob die Netflix-Serie dem fantastischen Worldbuilding und den visuell berauschenden Kämpfen (inkl. Ruffys körperdehnender Superkräfte) der Vorlage gerecht werden kann?

15. Netflix-Highlight 2023: Queen Charlotte - A Bridgerton Story

Serie : Queen Charlotte: A Bridgerton Story

: Queen Charlotte: A Bridgerton Story Start: vsl im Mai

Der Netflix-Erfolg Bridgerton bringt in diesem Jahr eine Spin-off-Serie hervor, die die Vorgeschichte der Königin Charlotte näher beleuchtet. Diese wird in jungen Jahren mit König George III verheiratet und muss sich am Hof mit zahlreichen Intrigen auseinandersetzen. Da das Queen Charlotte-Prequel in die Vergangenheit eintaucht, können sich Fans auf einige jüngere Versionen bekannter Figuren wie Lady Danbury und Violet Bridgerton freuen.



16. Netflix-Highlight 2023: The Fall of the House of Usher

Serie : The Fall of the House of Usher

: The Fall of the House of Usher Start: vsl. erste Jahreshälfte. Dreharbeiten seit Juli 2022 beendet.

Mike Flanagan ist seit Jahren ein Garant für gruselige, emotional erschütternde und verdammt gute Horrorserien auf Netflix. Diese Ära wird 2023 nun mit einer letzten Serie zu Ende gehen, da der Horrormeister fortan mit Amazon zusammenarbeitet. Inspiriert von Werken Edgar Allan Poes erzählt The Fall of the House of Usher von Familie, Wahnsinn und Verfall. Versammelt werden dabei viele bekannte Stars des "Flanaverse", zu dem nun auch Mark Hamill gehört.

17. Netflix-Highlight 2023: The Gentlemen

Serie : The Gentlemen

: The Gentlemen Start: Vsl. Ende 2023. Dreharbeiten laufen seit November 2022

Dass Guy Richties Actionkomödie The Gentlemen mit einem Netflix-Spin-off in Serienform fortgesetzt wird, hat wohl kaum jemand kommen sehen. Theo James will darin als Eddie Halstead das Drogenimperium von Matthew McConaugheys Mickey Pearson übernehmen. Zur spannenden Besetzung gehören neben James auch Kaya Scodelario, Vinnie Jones und (mal wieder) Giancarlo Esposito. Ob es ein Wiedersehen mit den Filmfiguren gibt, ist noch nicht bekannt.

18. Netflix-Highlight 2023: The Three Body Problem

Serie : The Three-Body-Problem

: The Three-Body-Problem Start: Vsl. Mitte 2023. Dreharbeiten seit September 2022 beendet.

Es könnte das größte Science-Fiction-Epos des Jahres werden. Basierend auf Cixin Liu Bestseller-Roman Die drei Sonnen (der Auftakt der Trisolaris-Trilogie) verfilmen die ehemaligen Game of Thrones-Showrunner D.B. Weiss und David Benioff die komplexe Geschichte über den Konflikt der Menschheit mit der Zivilisation der Trisolarier, die die Erde als neue Heimat auserkoren haben.

19. Netflix-Highlight 2023: Yu Yu Hakusho

Serie : Yu Yu Hakusho

: Yu Yu Hakusho Start: Dezember 2023

Yu Yu Hakusho ist die japanische Live-Action-Verfilmung des gleichnamigen Manga-Hits. In dem übernatürlichen Fantasy-Abenteuer wird der Jugendliche Yusuke nach seinem Tod als Unterwelt-Ermittler zurück auf die Erde gesandt und in mysteriöse Ereignisse mit Menschen, Geistern und Dämonen verstrickt.



20. Netflix-Highlight 2023: Zwei an einem Tag

Serie : Zwei an einem Tag

: Zwei an einem Tag Start: Soll 2023 starten. Dreharbeiten starteten im Sommer 2023.

David Nicholls Roman Zwei an einem Tag bzw. One Day wurde bereits 2011 mit Anne Hathaway und Jim Sturgess als Spielfilm umgesetzt. Nun folgt eine Adaption als Serie, in der Leo Woodall (The White Lotus) und Ambika Mod (This is Going to Hurt) in die Rollen von Dexter und Emma schlüpfen, die sich sich jedes Jahr am 15. Juli treffen.



