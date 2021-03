Serienkiller-Thriller bei Netflix: Erschreckend wahre Geschichte über charismatischen Mörder in der neuen Serie Die Schlange

Bald startet beim Streaming-Dienst Netflix eine wahre Serienkiller-Geschichte in 8 Folgen. Schaut euch hier den Trailer für Die Schlange mit Doctor Who-Star Jenna Coleman an.

Er wurde abwechselnd als "Bikini-Killer", "Splitting Killer" oder "die Schlange" bezeichnet. Der notorische Serienkiller und Betrüger Charles Sobhraj steht im Mittelpunkt der neuen Netflix-Serie Die Schlange. Sie schildert mit Star-Besetzung, wie er zusammen mit seiner Freund Südostasien in Angst und Schrecken versetzte.

Einen ersten Eindruck der Serienkiller-Serie verschafft euch der neue Netflix-Trailer, den ihr oben auf Deutsch sehen könnt.

Schaut euch den englischen Trailer für Die Schlange bei Netflix an:

The Serpent - S01 Trailer (English) HD

Worum geht es in der Netflix-Serie mit Tahar Rahim und Jenna Coleman?

Basierend auf wahren Ereignissen erzählt The Serpent die außergewöhnliche Geschichte des Mörders und Trickbetrügers Charles Sobhraj (Tahar Rahim).

Als Edelsteinhändler getarnt, reist Charles mit seiner Freundin Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) in den Jahren 1975 und 1976 durch Thailand, Nepal und Indien. Auf ihrer Reise begehen sie eine Reihe von Straftaten, während Charles zum Hauptverdächtigen in einer Reihe brutaler Morde an jungen Reisenden auf dem sogenannten Hippie Trail wird.

Die Fakten zu Die Schlange: Wann kommt die Serienkiller-Serie zu Netflix und mehr

Wann kommt Die Schlange zu Netflix? Bereits am 2. April 2021 wird die Serie bei dem Streaming-Dienst veröffentlicht. Euch erwarten 8 Episoden, die je rund 45 Minuten lang sind.

Wer gehört zur Besetzung? Tahar Rahim, der mit dem Gefängnis-Thriller Der Prophet berühmt wurde und für Der Mauretanier kürzlich eine Golden Globe-Nominierung erhielt, spielt "die Schlange". An seiner Seite stehen Doctor Who-Star Jenna Coleman sowie Billy Howle (Reys Vater in Star Wars 9) und Ellie Bamber (Nocturnal Animals) vor der Kamera.



Wer steckt hinter der Netflix-Serie? Die Schlange ist eine Ko-Produktion der britischen BBC mit Netflix. In Großbritannien wurde die Serie bereits ausgestrahlt, im April kommt sie nach Deutschland. Geschrieben wurde sie von Toby Finlay und Richard Warlow, die in Ripper Street reichlich Erfahrung mit dem Serienkiller-Genre gesammelt haben.



Die Schlange ist etwas für Fans von: Mindhunter, You und Ted Bundy: Selbstporträt eines Serienmörders.

Was sagt ihr zum Trailer von Die Schlange bei Netflix?