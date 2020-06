Sharknado 6: Der schlechteste Teil der Trash-Reihe wird von Megadolon noch getoppt

Heute ist wieder Hai-Terror-Zeit. Auf Tele 5 gibt es den Hai-Trash The Reef, Megalodon und Sharknado 6 zu sehen.

Kaum etwas funktioniert so gut als Trash wie die Sharknado-Reihe. Besonders über Social Media entfaltete das Tierhorror-Franchise sein Potential. Auf 6 Filme haben es die skurrilen Hai-Invasionen gebracht, obwohl sie in der Zuschauergunst von Teil zu Teil immer schlechter wegkamen.

Das sind die besten Sharknado-Filme

Wie ihr in der unteren Grafik sehr schön sehen könnt, ging es langsam bergauf mit dem Hai-Terror. Der erste Sharknado kam zwar mit einer 3,4 Bewertung nicht gut an, aber der Social-Hype um den Hai-Trash brachte mehr und mehr Zuschauer und auch bessere Bewertungen. Sharknado 3: Oh Hell No! war der absolute Höhepunkt mit einer 4,6 im Durchschnitt.

Das produzierende Studio entschied sich, bei Teil 6 die Reißleine zu ziehen. Das war die richtige Entscheidung, denn der letzte Teil war auch der Tiefpunkt: Sharknado 6 brachte es nur noch auf eine 3,2 als Durchschnittswert. Heute Abend auf Tele5 könnt ihr selbst entscheiden, wie gut bzw. schlecht der Film wirklich ist.

Der schlechteste Sharknado wird von Megalodon sogar noch unterboten

Aber, wer jetzt glaubt, schlechter geht es nicht, hat sich geirrt. Obwohl es in der Sharknado-Reihe Haie vom Himmel regnet, Hai-Wurmlöcher entstehen und sogar die Fleischfresser sogar für die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte verantwortlich sind: Es geht noch schlimmer!

Der Trailer zu Megalodon

Megalodon - Trailer (English) HD

Ebenfalls aus dem Hause The Asylum kommt Megalodon. In dem Hai-Trash trifft ein militärisches Schiff auf einen gigantischen Hai. Die Besatzung kann sich nur mit den Dingen, die sie an Bord haben, gegen das Monstrum wehren. Wer Ähnlichkeiten zu Meg sieht, ist nicht verkehrt.



Megalodon brachte es gerade einmal auf einen Durchschnittswert von 1,9783 und gehört damit nicht nur zu den schlechtesten Filme des Jahres 2018, sondern zu auch zu den schlechtesten Streifen des Jahrzehnts. Das sich ein Schauspieler wie Michael Madsen dafür nicht zu schade war, ist schon wieder tragisch.



Der Hai-Terror am 09. Juni 2020 auf Tele 5

20:15 Uhr: The Reef - Schwimm um dein Leben (100 min)

21:55 Uhr: Megalodon (110 min)

23:45 Uhr: Sharknado 6 - The Last One (Es wurde auch Zeit!) (95 min)

Was sagt ihr zum Hai-Trash? Schaut ihr euch die Filme auf Tele5 an?