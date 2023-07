Sie haben ein Imperium von Milliardären geschaffen und halten uns für wertlos": Mark Ruffalo will Hollywood für immer verändern und dafür den Streik nutzen

Fast ganz Hollywood streikt. Marvel-Star Mark Ruffalo hat sich mit einer Brandrede an die Öffentlichkeit. Er will ein neues System gründen.

Im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen, Zukunftsaussichten und Vergütungen streiken derzeit die Mitglieder der Schauspiel- und Drehbuch-Gewerkschaften in den USA. Die Auswirkungen des Doppelstreiks sind weitreichend. So mussten unter anderem vier große Blockbuster ihre Dreharbeiten einstellen und werden womöglich verschoben.



Auch große Hollywood-Stars streiken und protestieren u.a. für bessere Gagen und einen fairen Einsatz von künstlicher Intelligenz – wenngleich Tom Cruise und Co. von höheren Tarifen nicht profitieren würden. Aber sie lenken mit ihrer Präsenz und Solidarität Aufmerksamkeit auf die Forderungen. Einer dieser Top-Stars ist Mark Ruffalo, bekannt aus dem MCU, Shutter Island, Zodiac und vielen anderen Filmen. Er schlägt einen radikalen Weg vor, um die Hollywood-Krise produktiv zu nutzen.

Das ist Mark Ruffalos Vorschlag für ein neues Hollywood

Mark Ruffalos Vorschlag bei Twitter lautet vereinfacht ausgedrückt: Das alte Hollywood zurücklassen und ein neues Hollywood gründen.

Wie wäre es, wenn wir alle in Indie-Filmen mitspielen? Content-Creators erschaffen ein Film- und TV-System neben den Studios und Streaming-Netzwerken. Sodass es echten Wettbewerb gibt.

Ruffalos Idee basiert darauf, den unabhängigen Film-Sektor in den USA zu stärken – das Independent-Kino. Hier entstehen abseits der großen Studios kleinere Filme mit niedrigeren Budgets, die in der Regel deutlich weniger Aufmerksamkeit erhalten als normale Blockbuster. Everything Everywhere All at Once ist zum Beispiel ein Indie-Film und gilt mit einem weltweiten Einspielergebnis von 141 Millionen US-Dollar als großer Erfolg. Indiana Jones 5 würde selbst mit einem doppelt so hohen Ergebnis als Flop gelten.



"Sie haben ein Imperium von Milliardären geschaffen"

Im weiteren Verlauf entwickelt sich Mark Ruffalos Twitter-Thread zu einer regelrechten Brandrede. "Sie haben ein Imperium von Milliardären geschaffen und halten uns für wertlos", schreibt er. Die Wut der Streikenden richtete sich in den letzten Tagen immer häufiger an die Studio-Bosse.

So kritisierte Sean Gunn, Bruder von DC-Chef James Gunn, dass manche Studio-Chefs 400 Mal mehr verdienen würden als der Unternehmensangestellte mit dem geringsten Gehalt, berichtete TVLine . Die Schere zwischen den Ärmsten und Reichsten der Branche geht immer weiter auseinander.

Und Mark Ruffalo ist sich sicher, sein Vorschlag "wird das ändern." Mehr Kontext zum Streik könnt ihr hier nachlesen: Der Hollywood-Streik ausführlich und einfach erklärt.

