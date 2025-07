Sie hat eine der erfolgreichsten Fantasy-Filmreihen aller Zeiten gestartet und als Dank nur einen Kuchen bekommen

Als Regisseurin des ersten Twilight-Films hat Catherine Hardwicke ein weltweites Box Office-Phänomen in Gang gesetzt. Jetzt hat sie darüber gesprochen, wie ungerecht sie sich behandelt fühlte.

Die Twilight-Filmreihe zählt mit ihren fünf Filmen bis heute zu den beliebtesten Fantasy-Franchises überhaupt. Als Regisseurin war Catherine Hardwicke damals für den ersten Film aus dem Jahr 2008 verantwortlich, der bereits die finanziellen Erwartungen übertreffen konnte und zum Box Office-Hit wurde.

In einem aktuellen Interview hat die Filmemacherin darüber gesprochen, wie mickrig ihr Dank für den ersten Twilight-Erfolg ausfiel und wie kritisch sie auf das Ungleichgewicht in Hollywood zwischen männlichen und weiblichen Regisseuren blickt.

Catherine Hardwicke bekam für großen Twilight-Erfolg nur einen Cupcake

Im neuen Interview mit der britischen Zeitung The Guardian hat die Regisseurin verraten, wie ihre Belohnung für den Kinokassenerfolg von Twilight 1 ausgefallen ist:

Ich kam in einen Raum mit all diesen Geschenken und alle gratulierten dem Studio und sie gaben mir eine Schachtel. Ich öffnete sie und es war ein Mini-Cupcake.

Schon der erste Teil der Fantasy-Reihe konnte mit einem Budget von 37 Millionen Dollar über 400 Millionen einspielen . Insgesamt bringt es das Franchise weltweit heute auf ein Einspielergebnis von über 3,3 Milliarden Dollar.

Hardwicke spricht im Guardian-Interview noch darüber, wie stark sich die Behandlung von männlichen und weiblichen Regisseur:innen in Hollywood ihrer Ansicht nach unterscheiden würde. Während sie selbst nicht mal für die Regie der Fortsetzung zurückgebracht wurde, bekämen Regisseure nach einem solchen Erfolg "ein Auto, einen Drei-Filme-Deal oder praktisch die Freiheit, alles tun zu können, was man will." New Moon - Bis(s) zur Mittagsstunde wurde schließlich von Chris Weitz inszeniert.



Nach Twilight hat Hardwicke den märchenhaften Fantasy-Horror Red Riding Hood - Unter dem Wolfsmond inszeniert. Gegenüber The Guardian sagt sie, dass sie dafür ein niedrigeres Budget und weniger Freiheit vom Studio bekommen habe.

Wie geht es mit der angekündigten Twilight-Serie weiter?

Seit 2024 ist bekannt, dass Netflix eine animierte Twilight-Serie in Auftrag gegeben hat. Sie soll die Ereignisse des ersten Films nochmal erzählen, aber diesmal aus der Sicht von Edward statt Bella. Vorlage ist der Stephenie Meyer-Roman Biss zur Mitternachtssonne aka Midnight Sun, der 2020 veröffentlicht wurde. Wann die Twilight-Serie erscheinen soll, ist derzeit nicht bekannt.