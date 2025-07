Mega-Blockbuster seit über einer Woche in den Netflix-Charts: Im Kino wollte ihn kaum jemand sehen

Bei Netflix können wir aktuell mal wieder ein interessantes Phänomen beobachten: Ein Blockbuster, der im Kino floppte, hält sich seit Tagen in den Streaming-Charts.

Ende Juni hat sich Netflix einen riesigen Superheldenfilm geschnappt, der im Kino ein Milliarden-Erfolg hätte werden sollen: The Flash öffnete die Tore zum DC-Multiversum und holte alternative Versionen von ikonischen Figuren wie Batman zurück. Eben noch war da Ben Affleck, plötzlich taucht Michael Keaton aus den Burton-Filmen auf.

Das Vorbild ist eindeutig: Marvel feierte mit Spider-Man: No Way Home, der drei Spidey-Generationen vereinte, einen seiner größten Leinwanderfolge der vergangenen Jahre. Bei DC fand das multiversale Zeitreise-Abenteuer allerdings kein großes Publikum und ging als einer der bittersten Flops die Geschichte des Franchise ein.

Dafür hält sich The Flash nun stabil in den Netflix-Charts.

The Flash bei Netflix: DC-Kracher in den Streaming-Charts

Seit über einer Woche taucht der Film in verschiedenen Positionen in den Top 10 der beliebtesten Filme bei Netflix auf. Eingestiegen ist er auf Platz 3, aktuell pendelt er zwischen Platz 5 und 6 hin und her. Auch wenn viele Leute nicht ins Kino gegangen sind, existiert durchaus Interesse an dem DC-Blockbuster.

Dieses Phänomen konnten wir in der Vergangenheit schon öfter beobachten. Das beste Beispiel ist Moonfall, der im März zu Netflix kam. Genauso wie The Flash konnte der Sci-Fi-Kracher an den Kinokassen nicht ansatzweise die finanziellen Erwartungen erfüllen. Bei dem Streamer erfreute er sich dafür umso größerer Beliebtheit.

Mitunter wirkt es so, als würden viele Menschen erst auf den Film aufmerksam werden, wenn sie ihn sich gemütlich auf der Couch am Wochenende als Blockbuster-Alternative zum TV-Programm anschauen können – das heimliche zweite Streaming-Leben eines im Kino gescheiterten Films. Eine Zukunft hat The Flash trotzdem nicht.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix:

Abseits von Netflix: Im Kino beginnt eine neue DC-Ära

Mit Superman startet diese Woche nicht nur ein neuer DC-Blockbuster im Kino. Der Film markiert einen kompletten Neustart für das Comic-Universum auf der großen Leinwand und stellt uns frische Versionen altbekannter Figuren vor. Durch das Multiversum könnten diese eines Tages sicherlich auch auf die Figuren aus The Flash und Co. treffen. Vorerst steht der neue Superman-Film aber auf seinen eigenen Beinen.

Das Superman-Reboot startet am 10. Juli 2025 in den deutschen Kinos. The Flash könnt ihr seit dem 30. Juni 2025 bei Netflix im Abo streamen.