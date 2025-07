"Sie ist definitiv mein Typ": John Wayne hatte in seinem ganzen Leben nur eine Freundin, aber für ihn war sie "ein toller Kerl"

John Wayne zog nach eigenen Wort die Gesellschaft von Männern vor. Von einer Frau war er zeitlebens aber dennoch immer begeistert.

Western-Star John Wayne war nur mit einer einzigen Frau befreundet

John Wayne ist eine streitbare Figur der Filmgeschichte. Ein Hollywood-Idol, politisch erzkonservativ und für manche Regisseure der blanke Horror . Auch Frauen stand der dreimal verheiratete Schauspieler offenbar misstrauisch gegenüber.

Far Out Magazine zitiert den Western-Helden folgendermaßen:

Es gibt nur eine Frau, die über die Jahre meine Freundin war, und damit meine ich eine eine Freundschaft wie bei einem Mann. Diese Frau ist Maureen O'Hara. Sie ist groß, lüstern und absolut makellos. Sie ist definitiv mein Typ. Sie ist ein toller Kerl. Ich hatte schon viele Freunde und ich bevorzuge die Gesellschaft von Männern. Außer bei Maureen O'Hara.

Maureen O'Hara galt dank Filmen wie So grün war mein Tal oder Das Wunder von Manhattan als eine der beliebtesten Schauspielerinnen ihrer Generation. In fünf Jahrzehnten begeisterte sie Fans in einer Vielzahl von Hollywood-Produktionen.

Mit ihrem geschätzten Szenepartner Wayne arbeitete sie insgesamt fünfmal zusammen, zuletzt 1971 in Big Jake. Als Wayne kurz darauf verstarb, beendete O'Hara ihre Karriere fürs Erste.

Tatsächlich gilt die Chemie zwischen den beiden Hollywood- und Western-Stars vielen Fans als einzigartig. Wie einzigartig sie tatsächlich ausfiel, war vielleicht nur den beiden Ikonen selbst bewusst.

