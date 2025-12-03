Sie können nicht glauben, was sie da sehen: Serien-Meisterwerk wurde falsch neuveröffentlicht und Fans sind baff

Die fantastische Serie Mad Men wurde in den USA in einer neu überarbeiteten 4K-Version als Stream veröffentlicht. Fans haben aber sofort bemerkt, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt.

Neben Meisterwerken wie Die Sopranos, The Wire, Game of Thrones und Breaking Bad zählt auch Mad Men zu den besten Serien des bisherigen Jahrhunderts. Die 7 Staffeln umfassende Geschichte über eine Werbeagentur im New York der 1960er und die diversen Persönlichkeiten dahinter ist ein Epos, das in seiner ausufernd epischen, dramatischen Wucht seinesgleichen sucht.

In den USA, wo Mad Men bei Warners Streaming-Dienst HBO Max zu sehen ist, wurde jetzt erstmals eine neue, in 4K-Qualität restaurierte Version der Serie veröffentlicht. Fans haben sich direkt darauf gestürzt und einige konnten kaum glauben, was sie da mitunter zu sehen bekamen.

Mad Men wurde in den USA in einer fehlerhaften 4K-Restaurierung veröffentlicht

Kurz nach dem 4K-Release von Mad Men häuften sich auf Social-Media-Plattformen wie X Berichte von Fans, die eine fehlerhafte bzw. mangelnde Postproduktion in den frisch veröffentlichten Folgen bemängelten. Anscheinend wurde für die überarbeitete Fassung der Serie Material genommen, dem noch keine visuellen Effekte hinzugefügt wurden. Dabei handelt es sich beispielsweise um digitale Retuschierungen, durch die Crew-Mitglieder im Bild entfernt oder einzelne Details wie Straßenschilder oder Gebäudefassaden angepasst werden.

Besonders eklatant sticht dieser Mangel bei der siebten Episode von Staffel 1 ins Auge. Darin übergibt sich Roger (John Slattery) vor versammeltem Personal im Büro, nachdem er zu viele Austern gegessen hat und etwas zu hastig die Treppenstufen hinauf geeilt ist.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf dem Bild der neuen 4K-Version von Mad Men ist am Rand die Crew zu sehen, die hinter dem Darsteller die Maschine bedient, mit der Roger die Kotze in der Szene ausspeit.

Auf dem Blog FXRant wurde zudem ein detaillierter Bericht zu dem fehlerhaften Mad Men-Neuveröffentlichung geteilt. Hier gibt es auch einen Bild-zu-Bild-Vergleich von einer Szene aus Season 2 zu sehen, wo ohne visuelle Effekte zu erkennen ist, dass die Serie im gegenwärtigen Los Angeles statt vergangenen New York gedreht wurde.

Mad Men könnt ihr gerade gratis ohne Abo streamen

In Deutschland ist noch kein Release der 4K-Version von Mad Men geplant. Wenn ihr das moderne Serien-Meisterwerk jedoch in der klassischen HD-Fassung (mit den passenden visuellen Effekten) nachholen oder mal wieder schauen wollt, braucht ihr nicht mal ein Streaming-Abo.

In der Arte-Mediathek stehen alle 7 Staffeln Mad Men bis zum 30. März 2026 gratis zur Verfügung – wahlweise im englischen Originalton mit festen deutschen Untertiteln oder als deutsch synchronisierte Fassung.

Auch interessant: Die größte deutsche Serie aller Zeiten endet nach 9 Jahren



Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.