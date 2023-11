Sie kostete 500 Millionen: In 3 Tagen endet die wohl teuerste Netflix-Serie nach 7 Jahren

Der große Abschluss einer der aufwendigsten Netflix-Serien naht. Der erste Teil der finalen The Crown-Staffel kommt diese Woche ins Abo des Streaming-Dienstes.

Eines der größten Netflix-Projekte in der Geschichte des Streaming-Dienstes endet noch dieses Jahr. Die finale 6. Staffel von The Crown hob das gesamte Produktionsbudget der Serie nochmal in gewaltige Höhen. Netflix veröffentlicht die letzten Folgen der Geschichte rund um die britische Königsfamilie zweigeteilt. Los geht's schon diese Woche.

Netflix-Hit The Crown hat insgesamt 500 Millionen verschlungen

Laut Forbes kostete alleine die finale The Crown-Staffel nochmal umgerechnet über 143 Millionen Dollar. Insgesamt verschlang die Netflix-Serie dadurch stolze 504 Millionen Dollar, was sie zur wohl teuersten Serien-Produktion in der Geschichte des Streamers macht.

Darum geht es in der 6. Staffel The Crown

Die neue Staffel der Netflix-Serie deckt die Ereignisse zwischen 1997 und 2005 ab. Neben Imelda Staunton als neue Queen-Darstellerin geht es in den finalen The Crown-Folgen unter anderem um den tödlichen Unfall von Prinzessin Diana (Elizabeth Debicki) am 31. August 1997 sowie um die Liebesgeschichte von William und Kate (Ed McVey und Meg Bellamy).

Das sind die Starttermine für das Finale der wohl teuersten Netflix-Serie

Der Streaming-Dienst veröffentlicht die letzte The Crown-Staffel in zwei Teilen wie folgt:

The Crown Staffel 6, Teil 1 (4 Folgen) kommt am 16. November 2023.

The Crown Staffel 6, Teil 2 (6 Folgen) erscheint am 14. Dezember 2023.

