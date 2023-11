Sie kostete eine halbe Milliarde: Schöpfer der wohl teuersten Netflix-Serie erklärt, warum sie jetzt nach 7 Jahren enden muss

Eine der beliebtesten Netflix-Serien kehrt in Kürze für ihre letzte 6. Staffel zurück. Warum nach diesem besonders intensiven Kapitel von The Crown Schluss ist, erklärt der Serienschöpfer.

Die Historien-Serie The Crown erzählt bei Netflix vom Leben und der Herrschaft von Königin Elizabeth II. In Kürze startet die Geschichte der Royals in die 6. Staffel. Die ersten 5 Staffeln kosteten 504 Millionen Dollar und sind extrem beliebt. Trotzdem markiert Season 6 das Ende der Serie, wofür Serienschöpfer Peter Morgan eine genaue Erklärung hat.

Trotz Netflix-Erfolg: Warum endet The Crown nach Staffel 6?

Nach vier verschiedenen Elizabeth-Darstellerinnen seit dem Serienstart 2016 kommt Imelda Staunton (Harry Potter) die Ehre zu, die Queen in Staffel 6 von The Crown ein letztes Mal zu verkörpern. Die finale Season schließt direkt an die Ereignisse von Staffel 5 an und soll den Zeitraum von 1997 bis 2005 abdecken.

Zu den behandelten Ereignissen werden der tödliche Unfall von Prinzessin Diana (Elizabeth Debicki) am 31. August 1997 sowie dessen Folgen gehören. Der Serien-Endpunkt könnte Prinz Charles' (Dominic West) Hochzeit mit Camilla (Olivia Williams) am 9. April 2005 sein. Außerdem wird die Liebesgeschichte von William und Kate eine Rolle spielen (Ed McVey und Meg Bellamy sind neu in Netflix' Cast von Staffel 6 dabei).

Netflix The Crown: Prinzessin Diana (Elizabeth Debicki)

Wer glaubte, dass The Crown im Verlauf seiner Staffeln auch die aktuellere Königshaus-Krise von Harry & Meghan mit einschließen würde, muss diese Hoffnung aufgeben. Dafür gab Serienschöpfer Peter Morgan gegenüber Variety einen triftigen Grund an:

Wir haben [The Crown] an dieser Stelle beendet, weil wir es historisch halten wollten, nicht journalistisch. Ich denke, 20 Jahre vor der Gegenwart anzuhalten, ist würdevoll.

Da man aus der Gegenwart noch nicht beurteilen kann, wie die Geschichte auf aktuelle Ereignisse zurückblicken wird, entschied sich das Team von The Crown also gegen die anfängliche Idee, die Serie über Elizabeth II. mit dem Tod der Queen enden zu lassen (der sich am 8. September 2022 nach einer 70-jährigen Herrschaft im Alter von 96 Jahren ereignete). Trotzdem wird die Serie das Dahinscheiden der Monarchin nicht gänzlich unadressiert lassen: Die letzte Folge soll laut Morgan im Jahr 2005 "einen Weg gefunden haben, mit dem Tod ihres Charakters umzugehen, auch wenn die Queen noch nicht gestorben ist".

Zweigeteilt: Wann startet die 6. Staffel von The Cown bei Netflix?

Wie zuletzt schon bei anderen großer Serien wie The Witcher oder You - Du wirst mich lieben, veröffentlicht Netflix die finale 6. Staffel von The Crown in zwei Teilen:

The Crown Staffel 6, Teil 1 (4 Folgen) startet am 16. November 2023

The Crown Staffel 6, Teil 2 (6 Folgen) erscheint am 14. Dezember 2023

Podcast mit The Crown: Die 20 besten Serienstarts im November bei Netflix, Amazon und Co.

Die insgesamt 10 Folgen von Staffel 6 sollen erneut eine Laufzeit von 50 bis 60 Minuten haben.

