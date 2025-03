Sie war das größte Serien-Geheimnis der 2010er: Deshalb sollte Cristin Milioti die Mutter in How I Met Your Mother spielen

Das Geheimnis um die Identität der Mutter wurde erst in der 8. Staffel von How I Met Your Mother enthüllt – und Cristin Milioti erst kurz zuvor gecastet aus einem ganz bestimmten Grund gecastet.

Die Sitcom How I Met Your Mother hielt ihr Publikum ab 2005 fast eine Dekade bei der Stange, ohne zu verraten, wer die weibliche Titelfigur eigentlich ist. Ted Mosbys (Josh Radnor) Geschichte, wie er die Mutter seiner Kinder kennenlernt, beginnt selbst innerhalb der Serie Jahre bevor es ein Gesicht zu sehen gibt. Immer wieder wurden lediglich Hinweise eingestreut, doch die große Enthüllung kam erst in Folge 24 von Staffel 8 – die letzte Folge der vorletzten Season.

Cristin Milioti war die erste Wahl für die Macher von How I Met Your Mother

Als Cristin Milioti in der Serie als Tracy McConnell und damit als besagte Mutter vorgestellt wurde, war sie kein großer Weltstar. Einem Artikel von Screen Rant aus dem Jahr 2019 zufolge war dies einer der Gründe, wieso sie gecastet wurde. Bei großen Namen besteht eine zu große Gefahr, dass sie mit vorgefassten Meinungen seitens des Publikums auftreten. Zu viele Erwartungen begleiten sie und lenken von der eigentlichen Handlung ab.

Um diese Gefahr zu umgehen, wurde eine unbekanntere Schauspielerin gesucht. Milioti hatte genug Erfahrung in anderen Serien wie Good Wife und 30 Rock gesammelt und war auch am Broadway zu sehen, aber dennoch unbekannt genug, um keine Erwartungen zu schüren. Dadurch sah Casting Director Marisa Ross ihn ihr die perfekte Besetzung.

Ihre Erfahrung am Broadway war ebenfalls ausschlaggebend für die Entscheidung, Milioti zu casten. In How I Met Your Mother wurde bereits früh etabliert, dass die Mutter Bassgitarre in einer Band spielte. Milioti konnte ihre musikalischen Erfahrungen in ihre Rolle einbringen.

Bis sie gecastet wurde, hatte Milioti noch keine Folge von How I Met Your Mother gesehen. Um die Figur zu verstehen, bingte sie die komplette Serie, bevor sie zum Dreh kam. Dank ihrer Performance konnte sie bei ihrem großen Auftritt in der allerletzten Folge die Lücken von Teds Erzählungen aus ihrer Sicht schließen.