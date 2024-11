Sie war einer der größten Stars der 2000er und dann jahrelang verschwunden: Jetzt renoviert sie in eigener Show Häuser

Mit Filmen wie Fantastic Four und Sin City spielte sich Jessica Alba in den 2000ern in die Herzen zahlreicher Kino-Fans. Doch dann war die Schauspielerin jahrelang aus Hollywood verschwunden.

Ein neuer Fantastic Four-Film steht in den Startlöchern und mit ihm ein frischbesetztes Superheld:innen-Team. Als ich mir die ersten Bilder des Action-Krachers vor wenigen Monaten ansah und den Blick über die Stars um Pedro Pascal, Vanessa Kirby und Ebon Moss-Bachrach streifen ließ, musste ich an die Verfilmungen aus den 2000er Jahren zurückdenken. Dabei drängte sich mir immer mehr eine Frage auf, die ich partout nicht beantworten konnte: Was macht eigentlich Jessica Alba, die damals die Rolle von Sue Storm gespielt hat?

Vor zwei Dekaden gehörte die Schauspielerin zu den größten Filmstars Hollywoods und war aus dem Blockbuster-Kino kaum wegzudenken. Anfang der 2010er wurde es jedoch ruhig um sie. Wie sich herausstellt, hatte das auch gute Gründe. Dieses Jahr feierte Alba nach langer Pause auf Netflix ihr großes Film-Comeback ‒ und die nächsten Projekte sind bereits in Planung. Wenn ihr wissen wollt, was nach Fantastic Four mit Alba passiert ist, seid ihr in diesem Artikel genau richtig.

Jessica Alba: Vom Kinderstar zur kurzlebigen Blockbuster-Ikone in Hollywood

Die in Kalifornien aufgewachsene Jessica Alba soll bereits als Kind einen Hang zur Schauspielerei gehabt haben. Ihre erste Rolle sicherte sie sich im Alter von gerade einmal 13 Jahren in der Nick-Serie Was ist los mit Alex Mack?, von welcher sie sich über verschiedene Nebenrollen in Fernsehproduktionen wie Flipper hin zu größeren Filmen wie Ungeküsst an der Seite von Drew Barrymore hocharbeitete.

Ihre erste Hauptrolle ergatterte Alba in der Sci-Fi-Serie Dark Angel, die zum Hit bei der Kritik wurde und unter der Schöpfung von James Cameron auch heute noch als echtes Kultformat des Genres gilt. Mit der Hauptrolle in dem Tanzfilm Honey gelang ihr schließlich der Durchbruch auf der großen Leinwand.

Den Höhepunkt ihrer Karriere erreichte die Schauspielerin 2005, als sie in Frank Millers und Robert Rodriguez' Sin City zu sehen war und kurz darauf in die Rolle der Sue Storm in Marvels Fantastic Four-Verfilmung schlüpfte. Der rund 300 Millionen US-Dollar schwere Action-Kracher katapultierte Alba in die Blockbuster-Riege und machte sie gleichzeitig zum Sex-Symbol einer ganzen Generation. So führte sie in den Jahren 2005 bis 2009 zahlreiche von Magazinen wie dem Empire vergebenen Top-Listen der Sexiest People Alive an ‒ was sich für Alba jedoch als mehr Fluch als Segen herausstellen sollte.

Sexualisiert und nicht ernst genommen: Jessica Albas Bruch mit Hollywood

Das idealisierte Bild der großen Hollywoodkarriere begann für Alba 2007 am Set von Fantastic Four: Rise of The Silver Surfer endgültig zu bröckeln, als Regisseur Tim Story ihr während einer Szene zu verstehen gab, dass sie lieber schön sein solle, als emotional zu schauspielern. So erklärte sie 2010 gegenüber Pop Eater (via Vulture ):

[Er sagte zu mir:] 'Es sieht zu echt aus. Es sieht zu schmerzhaft aus. Kannst du hübscher aussehen, wenn du weinst? Wein hübsch, Jessica.' Er meinte: 'Mach das nicht mit deinem Gesicht. Mach es einfach ausdruckslos. Wir können die Tränen mit CGI einfügen.'

Daraufhin begann Alba an ihrer Karriere und ihrem Schaffen als Schauspielerin zu zweifeln:

Das alles hat mich dazu gebracht, zu denken: 'Bin ich nicht gut genug? Sind meine Instinkte und meine Emotionen nicht gut genug? Hassen die Leute mich so sehr, dass sie nicht wollen, dass ich eine Person bin? Darf ich keine Person sein, wenn ich arbeite?' Und dann dachte ich: 'Scheiß drauf. Ich kümmere mich nicht mehr um dieses Business.'

Bereits 2006 musste sich Alba laut Forbes mit einer Klage gegen das Playboy-Magazin herumschlagen, das seine Verkaufszahlen ankurbeln wollte, indem ein Promo-Bild von Albas Film Into the Blue als Cover verwendet wurde, was Nacktbilder der Schauspielerin in der Ausgabe implizierte.

Schon 2005 sprach sie dazu gegenüber dem Rolling Stone von ihrer Angst, nur für bestimmte Rollen getypecastet zu werden, die ihre sexuellen und äußerlichen Vorzüge in den Vordergrund stellen. Albas Geschichte ist eine, von der viele Frauen in Hollywood zu der Zeit ein Lied singen konnten. Kein Wunder, dass die Schauspielerin schon bald nach einer anderen Berufung Ausschau hielt.

Kinder und eine neue Berufung: Jessica Alba findet ihr Glück abseits von Hollywood

Das Blatt sollte sich 2008 wenden, als Alba ihr erstes Kind zur Welt brachte. Wie der Fantastic Four-Star 2021 in einem Interview mit Romper erklärte, sollen sich ihre Prioritäten damals massiv verschoben haben, da sie durch die Geburt ihres Kindes an ihre eigene schwierige Kindheit erinnert wurde:

Meine Mutter hatte Krebs, als sie jung war, in ihren frühen 20ern. Und ich bin mit einer chronischen Krankheit aufgewachsen. Ich hatte fünf Operationen bevor ich elf Jahre alt war. Ich hatte chronische Allergien und ich lag als Kind oft im Krankenhaus.

Ihre Vergangenheit motivierte sie dazu, so viel Zeit wie möglich mit ihren Kindern zu verbringen, solange ihr die Möglichkeit dazu gegeben werde:

Ich hatte diesen Moment von, ich will leben, ich will über mich hinauswachsen und so viel Zeit wie möglich mit dieser kleinen Person verbringen, die ich in diese Welt bringe. Meine Gesundheit spielt eine Rolle. Ich will, dass es dieser kleinen Person gut geht. Und es ist verdammt schwer, glücklich zu sein, wenn man nicht gesund ist.

Letztendlich entschied sich Alba dazu, ihre neugewonnene Leidenschaft in die Welt hinauszutragen und gründete 2012 die Firma The Honest Company, die unter anderem chemikalienfreie Pflegeprodukte für Kinder und Erwachsene verkauft. Dabei rückte ihre Schauspielkarriere immer mehr in den Hintergrund, wie sie gegenüber Romper verriet:

Meine Motivation war nicht: 'Werde ich jemals wieder für eine Rolle besetzt?' Ehrlich gesagt, war ich damals am Höhepunkt meiner Karriere. Ich konnte nicht zu dem zurückgehen, was ich davor gemacht habe und dabei authentisch sein. Es hat mich einfach nicht mehr so sehr gekümmert wie davor. Es ging um etwas Größeres. Wenn ich schon über diese große Plattform verfüge, was kann ich damit machen, das eine Bedeutung hat und eine Veränderung hervorruft.

Jessica Alba ist der Schauspielerei trotz allem treu geblieben

Trotz des riesigen Erfolgs ihrer Firma, die laut Stock Analysis 2021 auf einen unglaublichen Marktwert von 1,6 Milliarden (!) US-Dollar kam, ist Jessica Alba ihrer ersten großen Leidenschaft ‒ der Schauspielerei ‒ treu geblieben. So war sie in den letzten zehn Jahren etwa vereinzelt in Filmen wie dem Sin City-Sequel A Dame to Kill For sowie dem Jason Statham-Thriller Mechanic: Resurrection zu sehen. Darüber hinaus spielte sie für zwei Staffeln die Hauptrolle der Nancy McKenna in der von Sony produzierten Krimi-Serie L.A.’s Finest.

Zuletzt war Alba in dem Netflix-Thriller Trigger Warning zu sehen, der im Juni 2024 seine Premiere auf dem Streamer feierte und sich trotz miserabler Kritiken mehrere Wochen auf Platz 1 der Netflix-Top-10 hielt. Aktuell könnt ihr die Schauspielerin dazu in der Doku-Serie Honest Renovations wiedersehen, die erst kürzlich um eine dritte Staffel verlängert wurde.

Darin überrascht Jessica Alba gemeinsam mit Lizzy Mathis, Gründerin der Firma Cool Mom Co., bedürftige Familien mit einer Hausrenovierung. Die Show erweitere laut Alba die Philosophie ihrer Firma The Honest Company, die die Lebensqualität von Menschen verbessern soll (via Forbes ).

Hierzulande könnt ihr die Doku-Serie unter anderem auf Amazon Prime Video und RTL+ im Abo streamen. Welche weiteren Projekte wir von Jessica Alba ‒ vor und abseits der Kamera ‒ noch erwarten dürfen, wird die Zeit zeigen.