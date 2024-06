"Weiblicher Rambo trifft auf John Wick": Neue Netflix-Action wird nach 8 Jahren von der Kritik zerfetzt, schafft es aber trotzdem auf Platz 1

Ein neuer Action-Film auf Netflix hat sich sofort auf Platz 1 der Film-Charts gesetzt. Und das, obwohl er nach vielen Jahren Entwicklung überwiegend negative Kritiken bekam.

Niemand ist Jessica Alba als gnadenloser Elitesoldatin gewachsen. Das zeigt zumindest ein Blick auf die Netflix-Top 10, die mittlerweile der Action-Kracher Trigger Warning anführt: "Weiblicher Rambo trifft auf John Wick", beschrieben ihn die Macher laut Deadline . Dem Erfolg in der Rangliste zum Trotz zerreißen Kritiker:innen den Film.

Das sagen die Kritiken zur Netflix-Action Trigger Warning

Trigger Happy dreht sich um die junge Elitesoldatin Parker (Alba), die nach dem Tod ihres Vaters in ihr Heimatdorf zurückkehrt. Dort hat die Familie des Senators Swann (Anthony Michael Hall) das Sagen, die sich mit Händen und Füßen gegen Parkers Nachforschungen wehrt.

Schaut hier den Trailer zu Trigger Warning:

Trigger Warning - Trailer (English) HD

Der Action-Film, der laut Deadline-Bericht acht Jahre in Entwicklung war, stieß zum Start am 21. Juni 2024 auf ein unterdurchschnittliches Kritiken-Echo. "Ein weiterer austauschbarer Action-Film", heißt es bei Collider etwa. "Jessica Alba braucht besseres Material", schreibt Empire .

Alba verdanken die Trigger Warning-Produzenten aber sicherlich auch den ersten Platz in der Netflix-Rangliste: Schließlich war der Star aus Dark Angel und Sin City seit vielen Jahren nicht mehr so prominent in einem Film vertreten, schon gar nicht als "weiblicher Rambo".

