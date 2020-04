Simpsons-Hammer: Disney+ veröffentlicht ganz neuen Kurzfilm

Pünktlich zu Ostern überrascht Disney+ mit einem neuen Die Simpsons-Abenteuer rund um die kleine Maggie. Es ist die Deutschland-Premiere für den Kurzfilm Spiel mit dem Schicksal.

Wenn euch 30 Staffeln Die Simpsons auf Disney+ noch nicht genug sind, dann der neue Streamingdienst ein passendes Ostergeschenk für euch parat. Denn schon am 10. April 2020 startet der neuste Simpsons-Kurzfilm Maggie Simpson in ‘Spiel mit dem Schicksal’ weltweit bei Disney+.

Neu auf Disney+: Darum geht's im neuen Simpsons-Film

In den USA erschien der neue Kino-Kurzfilm - der erste seit 8 Jahren - als Vorfilm zum emotionalen Pixar-Abenteuer Onward: Keine halben Sachen. Der Autor dieser News vermisste den Simpsons-Kurzfilm aber schmerzlichst bei seinem Onward-Kinobesuch. Denn in Deutschland war das Maggie-Abenteuer bisher noch nicht zu sehen.

© Disney Maggie Simpson - Spiel mit dem Schicksal

Wie schon im ersten Simpsons-Kurzfilm Der längste Kita Tag, steht auch diesmal Maggie Simpson in einem 5-minütigen Soloabenteuer im Fokus. Auf einem Spielplatz wird Maggie von einem heldenhaften Baby gerettet und verliebt sich unsterblich. Doch der kindlichen Liebe stellen sich zahlreiche Hindernisse in den Weg, als Maggie ihren Schwarm wiedersehen will.

Nerviger Simspons-Fehler: Disney+ bessert nach

Die Freude war groß, als Fans zum Start von Disney+ mit vollen 30 Staffeln Die Simpsons überrascht wurden. Doch bei älteren Folgen mussten wir in den sauren Apfel beißen, da das Bildformat bei früheren Staffeln, genauer gesagt bei den ersten 19 Staffeln, beschnitten wurde und so zahlreiche Hintergrund-Gags verloren gehen.

Nun versprach Disney+, diesen Fehler endlich beheben zu wollen und die alten Folgen in ihrem ursprünglichen 4:3-Format zu zeigen. Dies soll bis Ende Mai geschehen. Ein bisschen müssen wir uns also noch gedulden. Aber es gibt ja noch genug weiteren Simpsons-Stoff bei Disney+ zu entdecken bis dahin.

