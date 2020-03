Simpsons-Überraschung von Disney+ - Mehr Folgen als bei ProSieben

Die Simpsons haben ein neues Zuhause auf Disney+ gefunden. Als Überraschung zum Start gibt es mehr Simpsons-Folgen, als bisher in Deutschland bei ProSieben.

In Deutschland gehörten Die Simpsons bisher unzertrennlich zur DNA von ProSieben. Das ändert sich nun mit dem Start von Disney+. Der neue Streamingdienst ist endlich da und überrascht deutsche Fans der gelben Kernfamilie aus Springfield mit Sage und Schreibe 30 Staffeln. Damit gibt es nun mehr Folgen als bisher auf ProSieben zu sehen waren.

Die Simpsons bei Disney+: So viele neue Folgen warten auf euch

Zum Start von Disney+ stehen 30 Staffeln Die Simpsons zum Streamen bereit. Für deutsche Fans eine große Freude, denn die Ausstrahlung bei ProSieben wurde damit überholt.

Auch wenn ihr gerade bei älteren Folgen in den sauren Apfel beißen müsst - das Seitenverhältnis früher Staffeln wurde verändert -, gibt es von der jüngsten 30. Staffel endlich Folgen zu sehen, die bisher noch nicht auf Deutsch ausgestrahlt wurden.

Die Simpsons - Disney+-Trailer (Deutsch) HD

Auf ProSieben wurden Die Simpsons bis zur 12. Folge der 30. Staffel ausgestrahlt. Seit dem 13. Januar 2020 gab es keine neuen Folgen zu sehen. Auf Disney+ ist nun die komplette Staffel 30 veröffentlicht. Das sind 11 neue Episoden, die es bisher nicht in Deutschland zu sehen gab.

