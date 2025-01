Simpsons-Mysterium nach 35 Jahren gelöst: Homers Job wird von geheimem Deal aus den 80ern beschützt

Seit über 30 Jahren gefährdet Homer Simpson als Sicherheitsinspektor eines Atomkraftwerks die Stadt Springfield. Warum er den Job überhaupt noch hat, wurde endlich aufgelöst.

Bereits als Die Simpsons 1989 zum ersten Mal über die Bildschirme der Vereinigten Staaten flimmerten, war Homer Simpson im Atomkraftwerk des griesgrämigen und geldgierigen Charles Montgomery Burns angestellt. Bereits in der dritten Folge wurde er aufgrund eines Unfalls gefeuert und in derselben Episode als Sicherheitsinspektor wieder eingestellt.

Seitdem hat Homer immer mal wieder andere Jobs gehabt, ist aber langfristig stets zu seiner Stelle zurückgekehrt. Und in den mittlerweile 36 Jahren, die er als Sicherheitsinspektor arbeitet, hat er ständig aufs Neue bewiesen, dass er für diese Position absolut nicht qualifiziert ist. Wieso wird er aber nicht gefeuert?

Grampa Simpson ist der Grund für Homers sicheren Job

Derzeit läuft in den USA die 36. Staffel der Simpsons. Bei uns sind die neuen Folgen noch nicht erschienen. Darin wird endlich die Frage geklärt, warum Mr. Burns sich immer noch mit Homer Simpson herumschlägt. Die 4. Episode dreht sich nämlich um Grampa Simpsons Vergangenheit in den 80ern und seiner Verbindung zu dem superreichen Kraftwerkinhaber.

Achtung! Es folgen Spoiler zur 36. Staffel Die Simpsons

Ein Artikel von Comic Book erklärt den Inhalt der Folge und löst das Mysterium hinter Homers Unkündbarkeit auf.

In der Folge besucht die Familie Simpson Grampa im Altenheim. Während des Besuchs steht die Polizei vor der Tür und will mit Grampa sprechen. Bei der Verlegung einiger Gräber auf dem Friedhof wurde ein Sarg gefunden, in dem zwei Leichen und eine Visitenkarte von Grampas Detektei gefunden wurde.

Während der Großvater seiner Familie nichts von den Umständen erzählen will, bohrt Lisa allerdings nach. Es stellt sich heraus, dass Grampa Abe einen Partner namens Billy O’Donnell hatte, der gegen Mr. Burns ermittelt hatte und verschwunden ist. Als Abe selbst Ermittlungen angestellt hat, hat Burns ihm erzählt, Billy sei nun im “Paradies” und bot Simpson Sr. einen Deal an. Sobald Homer alt genug wäre, würde Burns ihm einen Job anbieten und versprach, ihn nie zu feuern, ganz egal, ob er ein guter oder schlechter Mitarbeiter sei.

Auch interessant:

Abe hat sich auf den Deal eingelassen und Burns hielt sein Versprechen, obwohl Homer es laut Burns eigener Aussage mittlerweile 742 Mal versaut hätte. Damit wäre geklärt, wieso Homer seinen Job so lange behalten konnte und auch immer wieder dorthin zurückkehren durfte, obwohl er bereits mehrfach andere Jobs angenommen hatte.

Wenn wir uns jedoch an Episode 3 der ersten Staffel zurückerinnern, fällt auf, dass Homer tatsächlich einmal gefeuert wurde. Möglicherweise hat Burns damals sein Versprechen vergessen, sich aber rechtzeitig daran erinnert, Homer einen neuen Job zu geben, bevor Abe Simpson seine Ermittlungen wieder aufgenommen hat. Abgesehen davon scheint Mr. Burns allerdings sein Wort zu halten und das Publikum hat endlich auch eine kanonische Erklärung für Homers “sicheren” Arbeitsplatz erhalten.