Skandal-Serie Euphoria: Wird Staffel 2 dem Hype gerecht?

Seit ein paar Tagen läuft die 2. Staffel von Euphoria auch in der deutschen Synchro bei Sly. Wir blicken auf die acht neuen Folgen zurück und überprüfen, ob der Hype gerechtfertigt ist.

Keine andere Serie hat dieses Jahr das Internet so durchdrehen lassen wie der Zendaya-Hit Euphoria. Nach der Ausstrahlung einer jeden neuen Folge wurden die sozialen Netzwerke mit den unterschiedlichsten Reaktionen geflutet. Mit über 30 Millionen abgesetzten Tweets ist Euphoria die populärste Serie in der Twitter-Geschichte.

Die Gründe für den Erfolg sind unterschiedlich. Angefangen bei unzähligen Meme-Momenten bis hin zu Kontroversen rund um die Darstellung von Drogenmissbrauch und anderen harten Themen: Euphoria sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Ist der Hype gerechtfertigt? Darum geht es in der neusten Ausgabe von Streamgestöber.

Der Moviepilot-Podcast zu Euphoria Staffel 2

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir schauen uns im Podcast an, was Euphoria als popkulturelles Phänomen ausmacht und wie die 2. Staffel an die Geschehnisse aus der ersten Runde anschließt. Darüber hinaus klären wir, wie sich die zwei Sonderfolgen, die im Dezember 2020 und im Januar 2021 veröffentlicht wurden, auf den Fortgang der Geschichte ausüben.

Euphoria wird uns definitiv noch eine Weile begleiten. Bei HBO konnte die Serie dieeinfahren. Kein Wunder, dass die 3. Staffel bereits beschlossene Sache ist. Wann diese startet, steht allerdings noch nicht fest.

*Bei diesem Link zu Sky handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wie hat euch die 2. Staffel von Euphoria gefallen?