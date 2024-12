Wann spielt Skeleton Crew? Die Star Wars-Timeline einfach erklärt

Skeleton Crew entführt uns in einen ganz bestimmten Zeitraum auf der Star Wars-Timeline. In diesem Artikel erfahrt ihr, wann die Geschichte genau spielt.

Vier Kinder verloren im All: Das ist die Ausgangssituation von Skeleton Crew, der neuesten Serie aus dem Star Wars-Universum. Als Wim, Fern, Neel und KB von einem Raumschiff, das sich verselbstständigt, in die unendlichen Weiten des Weltraums transportiert werden, müssen sie schockiert feststellen, dass niemand ihren Heimatplaneten kennt.

Nur der zwielichtige Machtnutzer Jod Na Nawood (Jude Law) weiß einen Weg, um sie wieder sicher nach Hause zu bringen – zumindest behauptet er das. Um Jods wahre Motivationen wird ein großes Geheimnis gemacht, das wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht lösen können. Wann Skeleton Crew spielt, ist dagegen bereits bekannt.

Star Wars-Timeline erklärt: Wann spielt Skeleton Crew?

Die Geschichte von Skeleton Crew ist zeitlich gesehen nach den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter zu verorten. Da die Serie zum Mandoverse gehört, laufen die Ereignisse parallel zu The Mandalorian, Das Buch von Boba Fett und Ahsoka ab.

Hier könnt ihr den Trailer zu Skeleton Crew schauen:

Star Wars: Skeleton Crew - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Den konkretesten Hinweis, wann Skeleton Crew auf der Star Wars-Timeline angesiedelt ist, liefert der Pirat Vane. Der tauchte bereits in der 3. Staffel von The Mandalorian auf, was nahelegt, dass Skeleton Crew kurz davor oder kurz danach einsetzt.

Die komplette Star Wars-Timeline im Überblick

Das Wichtigste zuerst: Alle Star Wars-Daten orientieren sich an einem einschneidenden Ereignis in der Star Wars-Geschichte: Die Schlacht um Yavin, bei der der die Rebellen-Allianz den ersten Todesstern zerstörte.

VSY kennzeichnet alles, was vor der Schlacht um Yavin passiert

kennzeichnet alles, was passiert NSY steht für alles, was nach der Schlacht um Yavin passiert

Darüber hinaus lässt sich die Star Wars-Timeline in verschiedene Ären einteilen. Skeleton Crew ordnet sich wie alle anderen Mando-Serien in die Ära der Neuen Republik ein.

Die Anfänge der Jedi (26.000 VSY bis 20.000 VSY)

(26.000 VSY bis 20.000 VSY) Die Alte Republik (20.000 VSY bis 501 VSY)

(20.000 VSY bis 501 VSY) Die Hohe Republik (500 VSY bis 100 VSY)

(500 VSY bis 100 VSY) Der Fall der Jedi (100 VSY bis 19 VSY)

(100 VSY bis 19 VSY) Die Herrschaft des Imperiums (18 VSY bis 1 VSY)

(18 VSY bis 1 VSY) Das Zeitalter der Rebellion (0 NSY bis 5 NSY)

(0 NSY bis 5 NSY) Die Neue Republik (6 NSY bis 27 NSY)

(6 NSY bis 27 NSY) Der Aufstieg der Ersten Ordnung (28 NSY bis 35 NSY)

(28 NSY bis 35 NSY) Der Neue Jedi-Orden (36 NSY bis unbekannt)

Alle Star Wars-Filme und -Serien in der richtigen Reihenfolge

Nachfolgend findet ihr alle Filme und Serien aus dem Star Wars-Universum in der chronologisch richtigen Reihenfolge. Nicht in die Liste sind die Kurzfilme von Star Wars: Visionen, da diese unabhängig von jeglichem Kanon erzählt werden.

Die Anfänge der Jedi

Die Alte Republik

TBA

Die Hohe Republik

Der Fall der Jedi

Die Herrschaft des Imperiums

Das Zeitalter der Rebellion

Die neue Republik

Der Aufstieg der ersten Ordnung

Der neue Jedi-Orden

Die Timeline aller nicht-kanonischen Star Wars-Projekte

Darüber hinaus existieren weitere Star Wars-Filme und -Serien, die nicht Teil des offiziellen Kanons sind. Wenn ihr sie bei eurem großen Star Wars-Marathon trotzdem in der richtigen Reihenfolge schaut, könnt ihr sie problemlos in die Timeline einbauen.

Die nicht-kanonischen Star Wars-Projekte gehören den Star Wars Legends an. Neben den aufgeführten Filmen und Serien gehören dazu viele Bücher, Comics und Videospiele, die vor der Übernahme von Lucasfilm durch Disney veröffentlicht wurden.