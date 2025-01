Skeleton Crew Folge 7 enthüllt das Geheimnis um den Planeten At Attin, aber wer ist der Supervisor?

Die 7. Folge von Skeleton Crew löst eine Frage, die von seit Beginn der neuen Star Wars-Serie begleitet. Doch eine Sache bleibt im Hinblick auf den geheimnisvollen Planeten At Attin ungeklärt.

Eine Folge vor dem Finale wartet Skeleton Crew mit einer äußerst spannenden Episode auf. Nicht nur bekommen wir den von Jude Law verkörperten Pirat Jod Na Nawood von seiner bisher fiesesten Seite zu sehen. Nein, auch die große Geschichte macht einen gewaltigen Sprung nach vorne, besonders im Hinblick auf At Attin.



Achtung, es folgen Spoiler!

Star Wars-Geheimnis gelüftet: Skeleton Crew Folge 7 zeigt den unendlichen Schatz von At Attin

Mit der 7. Folge ist die Heimat von Wim, Fern, Neel und KB endlich zum Greifen nahe. Bevor sie jedoch auf At Attin landen, müssen sie mit der Onyx Cinder die gefährliche Barriere des Planeten durchbrechen. Ein unheimlicher Nebel und viele Blitze, die so manches Piratenschiff ins Jenseits befördert – dahinter verbirgt sich At Attin.

Sobald die Onyx Cinder den nie endenden Sturm durchquert hat, wird eine Landesequenz eingeleitet, die uns mitten ins Herz des seit hunderten von Jahren versteckten Planeten bringt. Dort schlummert tatsächlich eine Gelddruckmaschine für alte republikanische Credits, ganz zu schweigen von 1139 Tresoren.

Damit ist die größte Frage der Serie gelöst: Ja, At Attin ist tatsächlich der Schatzplanet, den schon der legendäre Captain Tak Tennod gesucht hat. Trotz aller Skepsis der Pirat:innen rund um Brutus sollte Jod somit am Ende des Tages recht behalten. Auf At Attin verstecken sich mehr Credits, als die Gesetzlosen jemals verprassen können.

Wer ist der Supervisor von At Attin? Die Antwort versteckt sich im Abspann von Skeleton Crew Folge 7

Eine Sache will uns Skeleton Crew allerdings noch nicht verraten. Wer ist der Supervisor, der alle Geschehnisse auf dem Planeten kontrolliert? Mehrmals wird die mysteriöse Figur in Folge 7 erwähnt. Jod kann es nicht erwarten, sie zu Gesicht zu bekommen. Bisher meldet sich der Supervisor aber nur mit seiner Stimme zu Wort.

Wer spielt den Supervisor? Ein Blick in den Abspann verrät: Stephen Fry. Die britische Schauspiellegende war in Vergangenheit u.a. in den Hobbit-Filmen als Bürgermeister von Esgaroth zu sehen. Jetzt schaut Fry im Star Wars-Universum vorbei, um die Geschicke von At Attin zu lenken. Bisher will er aber sein Gesicht noch nicht zeigen.

Werden wir den Supervisor im Finale von Skeleton Crew tatsächlich sehen? Immerhin fanden die Cameos von Alfred Molina (Benjar Pranic) und Alia Shawkat (Kh'ymm) auch nur auf stimmlicher Ebene statt. Ausgehend von der Wichtigkeit der Rolle stehen die Chancen jedoch nicht schlecht, dass sich der Supervisor in Folge 8 zu erkennen gibt.

Wann geht Skeleton Crew mit Folge 8 weiter?

Die 8. Folge von Skeleton Crew erscheint am 15. Januar 2025 bei Disney+. Es handelt sich um das Finale der 1. Staffel. Ob die Geschichte danach mit einer 2. Staffel fortgesetzt wird, ist bis dato nicht bekannt. Inszeniert wird die Folge von Serienschöpfer Jon Watts, der bereits den Auftakt der neuen Star Wars-Serie gedreht hat.