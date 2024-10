Das Ende von Smile 2 erklärt: Die versteckte Bedeutung einer Szene dürften viele Horror-Fans verpasst haben

Auch Smile 2 entwickelt sich gegenwärtig im Kino zum Horror-Hype. Aber das Ende verwirrt viele Fans: Was ist Traum, was Realität? Wir erklären, was im Finale passiert.

begeistert momentan viele Horror-Fans im Kino. Kein Wunder: Das Sequel endet auf einem heftigen Schock. Für dessen Bedeutung und Folgen verlangen viele nun eine Erklärung, die ihr hier bei uns bekommt. Smile 2: Siehst Du es auch? begeistert momentan viele Horror-Fans im Kino. Kein Wunder: Das Sequel beginnt mit einer einzigartig atemlosen Szene undFür dessen Bedeutung und Folgen verlangen viele nun eine Erklärung, die ihr hier bei uns bekommt. Vorsicht, Spoiler! Wie kommt es zum Horror-Finale von Smile 2? Smile 2 dreht sich um Popstar Skye Riley (Naomi Scott), die nach dem blutigen Suizid eines Bekannten unter grausigen Visionen leidet: Menschen mit bösartigem Grinsen scheinen sie zu bedrohen und ihr Leben aus der Spur zu werfen. Immer mehr verschwimmen für Skye die Grenzen zwischen Vision und Realität. Schaut euch hier den deutschen Trailer zu Smile 2 an: Smile 2: Siehst Du es auch? - Trailer (Deutsch) HD Der Pfleger Morris (Peter Jacobson) liefert ihr schließlich eine Erklärung: Mit der Selbsttötung hat ein Wesen von ihr Besitz ergriffen, das sich von Schmerz und Traumata ernährt. Es tötet seinen Wirt schließlich durch vermeintlichen Suizid und geht auf die Zeugen des blutigen Akts über. Darüber will Morris für Skyes Lage einen Ausweg gefunden haben: Er will ihr Herz künstlich anhalten, denn mit dieser Form des klinischen Todes soll auch das Wesen seine Macht verlieren. Skye, die im Wahn ihre Mutter erstochen hat und vor dem Gesetz flieht, trifft Morris in einem ausrangierten Pizza Hut, um ihr Herz anhalten zu lassen. Aber hier kommt der Twist: Morris verschwindet und an seiner statt begegnet Skye dem Horror-Wesen. Wie sich herausstellt, hat es seinem Wirt weite Teile der vergangenen Ereignisse nur vorgegaukelt: Sie hat ihre Mutter nicht getötet, ist nicht geflohen und hat Morris nicht getroffen, den es womöglich gar nicht gibt. Skye erwacht in einem aufwendigen Bühnenkostüm und stellt fest, dass sie in wenigen Sekunden ein Konzert vor 20.000 Fans geben wird – im renommierten New Yorker Madison Square Garden. Es ist der Höhepunkt ihrer Tour, auf den sie sich lange vorbereitet hat. Eine versteckte Bedeutung im Smile 2-Finale werden viele übersehen haben Wer den ersten Smile-Film gesehen, weiß, was jetzt kommen wird: Während die Augen ihrer Fans und unzählige Kameras auf sie gerichtet sind, tötet sich Skye, wahnsinnig grinsend, mit einem Mikrofon selbst. Das Horror-Wesen in ihr hat gewonnen. Und nicht nur das: Es hat Skyes Popularität ganz offensichtlich genutzt, um seine eigene Verbreitung oder Infektionsrate zu vergrößern. 20.000 Menschen haben Skyes vermeintlichen Suizid allein an Ort und Stelle miterlebt, Millionen weitere könnten durch die Kameras Zeugen geworden sein. Alle werden nun Skyes mörderischen Alptraum durchmachen. "Lächle, und die Welt lächelt mit dir." Regisseur Parker Finn hat im Entertainment Weekly -Interview darüber hinaus eine Meta-Ebene des Finales aufgezeigt, die sicherlich nicht allen aufgefallen ist: Als die Kamera das endlose Meer der schockierten Fans zeigt, soll sie damit auch dem Kinopublikum einen Spiegel vorhalten. [Es geht um] den Absturz eines Popstars, der die Dinge, die ihm aufgebürdet werden, nicht ertragen kann. Ich wollte einen Meta-Moment schaffen, in dem das Publikum der Konzertarena durch die Leinwand das Publikum im Kino anstarrt. Damit will ich fragen: Haben wir selbst Skye das angetan, indem wir für Smile 2 [ins Kino] zurückgekehrt sind? Diesen Gedanken der Mittäterschaft fand ich spannend. Kommt Smile 3 auf uns zu? Smile 2 begeistert mit Sicherheit viele als reiner Horrorfilm, bietet aber als gesellschaftlicher Kommentar auch großen metaphorischen Reichtum. Nach dem fulminanten Ende wird sich ein Großteil des Publikums auf Smile 3 freuen. Offizielle Ankündigungen zu einem möglichen Sequel gibt es bisher aber nicht.