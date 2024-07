"So darf die Staffel nicht enden": The Boys-Finale begeistert Fans, aber eine Sache macht alle fertig

Gestern ist die 4. Staffel The Boys mit einem hin- und zerreißenden Finale zu Ende gegangen und die Fans zeigen sich begeistert. Nur eine Sorge bleibt nach Folge 8.

The Boys stellt im schockierenden Staffel 4-Finale die Weichen für Staffel 5 neu und sorgt mit den neusten Entwicklungen für reichlich Emotionen beim Publikum. Am Ende ist das Stimmungbild sehr positiv, auch wenn die Fans einen großen Punkt des Leides allesamt teilen. (Achtung, es folgen Spoiler zum The Boys S4 Finale.)

The Boys-Fans reagieren begeistert auf das verheerende Finale von Staffel 4

Staffel 4 ist seit gestern vollständig bei Amazon Prime *. Dass The Boys mit Staffel 5 endet, ist seit ein paar Wochen bekannt. Ob die blutige Serie dann ihre Todes-Allergie gegenüber Hauptfiguren überwindet, wird sich herausstellen müssen. Auf einem Poster teast Amazon jetzt schon Homelanders Weg ins Weiße Haus und zu einem faschistischen Regime.

Amazon The Boys fasst Staffel 5 ins Auge

Mit der 8. Folge der 4. Staffel zeigen sich die meisten The Boys-Fans unterdessen mehr als zufrieden, weil die letzte Folge der Season all die richtigen (verheerenden) Gefühlsschalter umlegt:

Ich sehe nicht, wie irgendeine Superhelden-Serie The Boys jemals schlagen kann.

[Um es mit Martin Scorsese zu sagen:] Das The Boys Staffel 4-Finale ist absolutes Kino.

Episode 8 von Staffel 4 ist buchstäblich Avengers: Infinity War von The Boys!

So hat es sich angefühlt, die letzten 10 Minuten von The Boys zu schauen.

Diese Details beschäftigen The Boys-Fans nach Folge 8

Dass Frenchie (Tomer Capone) und Kimiko (Karen Fukuhara) im Staffel 4-Finale endlich zusammenkommen und sich das erste Mal küssen, nur um dann auseinander gerissen zu werden, berührt viele:

So viel Gänsehaut bei dieser Szene im The Boys-Finale!

Kimiko spricht das allererste Mal [als Frenchie weggeführt wird] und es ist die herzzerreißendste Situation, die man sich vorstellen kann.

Die Reaktionen auf den Tod von Victoria Neuman (Claudia Doumit), nachdem sie gerade die Seiten gewechselt hat, was Billy Butcher (Karl Urban) aber nicht interessiert, sind ebenfalls extrem:

Neiiiiiin!! - Ich, nachdem Butcher Neuman in zwei Hälften zerreißt.

Dass Butcher Victoria tötet, nachdem sie zugestimmt hat, sich dem Team anzuschließen, um Homelander und Vought zu Fall zu bringen! Kann er irgendetwas richtig machen?

The Boys-Fans sind sich einig: Die 2-jährige Wartezeit auf Staffel 5 wird unerträglich

Victoria tot. Homelander im Prinzip Präsident. Annie fliegt. Die Boys sind alle verhaftet. Kimiko spricht zum ersten Mal. Frenchie weiter dabei. Butcher mit Tentakeln. SO DARF DIE STAFFEL NICHT ENDEN. ICH BRAUCHE MEHR!

Die [deprimierte] Perspektive, wenn du gerade das The Boys-Finale zu Ende geschaut hast und jetzt bis 2026 auf Staffel 5 warten musst.

Wenn man nach diesem Cliffhanger 2 Jahre auf The Boys Staffel 5 warten muss ...

Jetzt müssen alle gemeinsam stark sein: Tatsächlich soll die finale 5. Staffel von The Boys erst 2026 zu Amazon Prime kommen. Zumindest einen Trostpreis gibt es aber, denn 2025 soll die Spin-off-Serie Gen V, von der einige Figuren bereits in Staffel 4 vorbeischauten, mit ihrer 2. Staffel nachlegen.