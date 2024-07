"Haben es verdient": The Boys endet nach 5 Staffeln und Homelander-Star Antony Starr ist froh darüber

The Boys endet mit der nächsten Staffel und Antony Starr ist froh darüber. Der Homelander-Star will nicht, dass der Amazon-Hit seinen Zenit überschreitet.

Wenn die aktuelle 4. Staffel von The Boys diese Woche endet, bekommen Fans noch eine weitere Staffel des abgefahrenen Superhelden-Hits. Mit der kommenden Season endet die Serie dann.

Showrunner Eric Kripke sprach schon darüber, dass The Boys von Anfang an auf 5 Staffeln ausgelegt war und für ihn damit der ideale Abschluss erreicht wird. Auch Homelander-Star Antony Starr hat sich zum bevorstehenden Ende geäußert und Kripkes Einstellung unterstützt.

Homelander-Star will nicht, dass The Boys länger läuft als nötig

Im Interview mit IGN sprach der Schauspieler darüber, dass die Superhelden-Serie ihren Zenit nicht überschreiten und zum Beispiel eine Staffel zu lang laufen sollte:

Ich bin mir sehr bewusst, dass ich möchte, dass wir wirklich positiv und stark zu Ende gehen. Ich möchte nicht, dass wir die Serie sind, die eine Staffel zu weit gegangen und dann ins Stocken geraten ist.

Im Namen aller, die an der Serie arbeiten, denke ich, dass wir es verdient haben, mit erhobenem Kopf nach draußen zu gehen und nicht das Gefühl zu haben, dass wir früher hätten gehen sollen, oder dass wir sozusagen zu lange warten wollten. Ich denke, es wird ungefähr der richtige Zeitpunkt sein, aber es wird auch schwer sein, zu gehen.

Auch wenn Starr der Abschied schwer fällt, hat er bereits gesagt, dass er in Zukunft wohl keine Superhelden mehr spielen will. Als Grund nennt er sein fortschreitendes Alter, durch das er so langsam nicht mehr für die physisch sehr fordernde Action bereit ist.

Wann und wie geht es mit The Boys weiter?

Das Finale von The Boys Staffel 4 erscheint am 18. Juli 2024 im Amazon Prime-Abo. Da die Dreharbeiten zur finalen 5. Staffel noch nicht angefangen haben, werden die letzten Episoden der Serie wahrscheinlich nicht vor 2026 starten.



