So günstig war Dolby Atmos selten: Soundbar mit 5.1-Surround-Sound zum Hammerpreis bei den Amazon Oster-Angeboten

Echtes Heimkino-Feeling bekommt ihr aktuell in Form von Amazons Bestseller-Soundbar mit 5.1-Surround-Sound und Dolby Atmos zum Tiefpreis in den Oster-Angeboten.

Für echten Genuss im Heimkino sollte nicht nur das TV-Bild ordentlich sein, sondern auch der Ton, doch integrierte Lautsprecher leisten oftmals nicht viel. Brauchbare Soundbar-Sets für starken Raumklang sind dabei gerne teuer, doch die gut bewertete Ultimea Poseidon D60 in den Oster-Angeboten von Amazon * bildet hier eine erfreuliche Ausnahme.

Aktuell bekommt ihr die Dolby-Atmos-Soundbar mit 5.1-Surround-Sound um satte 42 Prozent reduziert *. Günstiger als für die derzeit veranschlagten 189,99 Euro war sie laut Preisvergleichsseiten noch nicht gelistet und meist kostet sie deutlich über 200 Euro, wobei die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) sogar bei 329,99 Euro liegt.



5.1-Surround-Soundbar zum Hammerpreis Deal Jetzt zu Amazon

Das bietet die Dolby-Atmos-Soundbar von Ultimea

Das Set für 5.1-Surround-Sound besteht aus der Soundbar mit drei Hauptklangkanälen, zwei Surround-Lautsprechern und einem Subwoofer. Dank der unterstützten Dolby-Atmos-Technologie wird eine präzise Lokalisierung der Klangquelle versprochen, die den Hörerenden aus allen Richtungen umhüllt.

Die zwei Surround-Lautsprecher mit 6-Meter-Verlängerungskabel sind einstellbar gemäß persönlichem Geschmack und Raumaufteilung für ein individuelles Klangerlebnis, während Ultimeas BassMAX-Technologie für tiefe Frequenzen und pulsierenden Sound durch den kabellosen Subwoofer sorgen soll.

In Sachen Konnektivität sind HDMI-eARC, Optical, Bluetooth 5.3, AUX und USB vorhanden und die integrierte Equalizer-Funktion bietet beispielsweise auch einen Dialogverbesserungsmodus. Die Dekodierung von DTS wird allerdings nicht unterstützt. Abseits dessen sind auch ein Wandmontage-Kit mit entsprechenden Halterungen im Lieferumfang enthalten. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *.



Ultimea Poseidon D60: Gut bewerteter 5.1-Surround-Sound

Mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen in den Rezensionen bei Amazon wird die Poseidon D60 angesichts ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses fast durchweg gut bewertet und ist derzeit der Bestseller in der Kategorie Soundbar-Lautsprecher, wobei allein im vergangenen Monat über 500 Stück verkauft wurden. Laut manchen Reviews ist das Set aber eher was für nicht allzu große Wohnzimmer. Auch im Test der Webseite the-gadgeteer.com hat das Soundbar-Set gut abgeschnitten.

Jetzt zum Angebot: 5.1-Surround-Soundbar zum Hammerpreis bei Amazon *

Demnach konnte die Ultimea Poseidon D60 das Fernseherlebnis im Test "wirklich verändern" und hinsichtlich der einfachen Einrichtung überraschen. Zudem zeigte man sich "sehr beeindruckt vom Kaliber der Komponenten und der Klangqualität [...]".

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.