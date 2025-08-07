So gut sind Superhelden-Filme selten: Im TV läuft heute Blockbuster-Unterhaltung der Extraklasse

Im Fernsehen könnt ihr heute Abend den Beginn einer der besten Superhelden-Reihen schauen. Es ist der Auftakt einer Trilogie, die das Genre für immer verändert hat.

Zu Beginn der 2000er Jahre erlebte das Superhelden-Kino durch Spider-Man, X-Men und Co. einen neuen Aufschwung. Auffällig ist, dass damals vor allem Marvel-Figuren hoch im Kurs bei den Hollywood-Studios standen. Einem DC-Helden ist es trotzdem gelungen, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen – und das mit großem Erfolg.

2005 entfesselte Christopher Nolan die Origin-Story des dunklen Ritters auf der großen Leinwand: Batman Begins legte nicht nur das Fundament einer neuen DC-Trilogie, sondern läutete ebenfalls eine Ära extrem düsterer Superhelden-Filme ein, die mit der Fortsetzung The Dark Knight erstmals richtig ausformuliert wurde.

Batman Begins heute im TV: Der Auftakt von Christopher Nolans genialer The Dark Knight-Trilogie

Seit dem Mord an seinen Eltern wird Bruce Wayne (Christian Bale) von Albträumen und Rachegedanken verfolgt. Auf der Suche nach sich selbst und einem Weg, etwas Sinnstiftendes in die Welt zu tragen, trifft er im Himalaya auf Ra's al Ghul (Liam Neeson), den geheimnisvollen Anführer der Gesellschaft der Schatten.

Ra's al Ghul nimmt Bruce Wayne unter seine Fittiche, ehe dieser später in seine Heimat Gotham zurückkehrt und als maskierter Rächer das Gesetz in die eigene Hand nimmt. Als Batman lehrt er der Unterwelt das Fürchten, macht sich jedoch auch einige Feinde, etwa den manipulativen Dr. Jonathan Crane aka Scarecrow (Cillian Murphy).

Zum Glück ist Bruce Wayne nicht allein: Unterstützung erhält er von seinem treuen Butler Alfred (Michael Caine), dem genialen Ingenieur Lucius Fox (Morgan Freeman) und Sergeant Jim Gordon (Gary Oldman). Deutlich komplizierter ist die Beziehung zu seiner großen Liebe und Staatsanwältin Rachel Dawes (Katie Holmes).

Mit Batman Begins hat Christopher Nolan den Batman-Mythos völlig neu fürs Blockbuster-Kino definiert

Angetrieben von Hans Zimmers packender Filmmusik erzählt Nolan seine Batman-Geschichte im ersten Tonfall. Die hebt sich bewusst von den vorherigen Verfilmungen ab, konkret dem bunten Farbenrausch, den Regisseur Joel Schumacher in Batman Forever (1995) und Batman & Robin (1997) auf die Leinwand bannte.

Batman Begins erdet die Superhelden-Geschichte in grimmigen Blicken und wartet mit einer sehr finsteren Atomsphäre auf, die sich damals auch maßgeblich vom Vibe der Marvel-Filme entfernte. So vertraut diese grüblerischen Bilder heute wirken: Nolans Batman-Interpretation brachte jede Menge frischen Wind ins Superhelden-Kino.

Es passiert nicht oft, dass man die Blaupause einer neuen Blockbuster-Strömung zu Gesicht bekommt. In Batman Begins können wir jedoch genau sehen, wie Nolan (bewusst oder unbewusst) die Weichen für The Dark Knight stellt, der drei Jahre später ins Kino kam und Hollywood bis heute in seiner prägenden Gestaltung inspiriert.

Wann läuft Batman Begins im TV?

Batman Begins läuft heute Abend am 8. August 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:00 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 01:15 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon Prime im Abo streamen.