So gut wie Reacher: Agentenserie geht heute schon in Staffel 2 und viel zu wenige kennen sie

Die Agentenserie The Old Man mit Jeff Bridges geht weiter. Bei Disney+ ist ab heute die 2. Staffel des Reacher-Ersatzes zu sehen.

Fans der Amazon-Serie Reacher warten immer noch auf Staffel 3. Wer in der Zwischenzeit eine andere Agentenserie gebrauchen kann, sollte sich an The Old Man mit Jeff Bridges wenden, dessen 2. Staffel ab heute zu sehen ist.

The Old Man Staffel 2 ist der perfekte Agentenserien-Ersatz für Reacher-Fans

Die Serie basiert auf den Romanen von Autor Thomas Perry und dreht sich um den pensionierten CIA-Agenten Dan Chase (Jeff Bridges), der längst untergetaucht ist. Als ihm zu Beginn der Story aus heiterem Himmel ein Profikiller auflauert, muss er seine alten Fähigkeiten aktivieren, um mit seiner Vergangenheit abzurechnen.

In Staffel 2 von The Old Man versuchen Dan und der ehemalige FBI-Direktor Harper (John Lithgow), die entführte Emily Chase (Alia Shawkat) aus den Fängen des afghanischen Stammesführers Faraz Hamzad (Navid Negahban) zu befreien. In der offiziellen Synopse heißt es: Da alle drei Männer behaupten, sie sei ihre Tochter, befindet sich Emily in einer Identitätskrise, die schwerwiegende Folgen hat.

Während sich die Moviepilot-Community mit einer Bewertung von 6,5 noch verhalten zeigt, was The Old Man angeht, liegt der Metacritic -Score bei 71, nur zwei Punkte hinter Reacher. Vielleicht sollte man also doch mal einen Blick riskieren, was der Jeff Bridges als altem Agenten anstellt.

Wo ist The Old Man Staffel 2 zu sehen?

Die 2. Staffel der Agentenserie The Old Man geht am Mittwoch, den 6. November 2024 bei Disney+ online. Beim Streaming-Dienst der Maus liegt auch die 1. Season vor. Insgesamt sind jetzt 15 Folgen online, die in den USA beim Sender FX zu Hause sind.

Podcast für Marvel-Fans: Endlich wieder eine richtig gute Serie im MCU

Die Marvel-Serie Agatha All Along führt und bei Disney+ in die düsteren Fantasy-Abgründe des MCU – mit Erfolg. Das Hexen-Abenteuer ist eine der größten Marvel-Überraschungen und sagt zudem geschickt einigen MCU-Krankheiten den Kampf an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Moviepilots Hexen-Fans Bea und Max ziehen nach dem Finale von Agatha All Along ein Fazit, warum der schrille Mix aus Fantasy, Comedy und Grusel mit all seinen genialen Twists zum Besten gehört, das das MCU bisher hervorgebracht hat. Darüber hinaus gibt es noch einen Ausblick auf alle kommenden Marvel-Serien 2025.