So habt ihr Borat noch nie gesehen: Sacha Baron Cohen wird für Marvel zum neuen Muskelmonster

Bisher ist Borat-Star Sacha Baron Cohen nicht als Fitnessvorbild bekannt gewesen. Das hat sich jetzt geändert, denn für seine neue Marvel-Rolle hat er eine komplette Transformation hingelegt.

Mit dem schrägen kasachischen TV-Reporter Borat hat sich der britische Schauspielstar Sacha Baron Cohen eine Kultrolle für die Ewigkeit geschaffen. Seitdem ist er aber auch in ernsteren Rollen wie im Netflix-Drama The Trial of the Chicago 7 oder in der Miniserie The Spy zu sehen gewesen.

Jetzt zeigt sich Cohen hingegen in einer körperlichen Form, die seine Fans auf den ersten Blick kaum glauben dürften. Als neuer Marvel-Bösewicht Mephisto hat der Schauspieler eine komplette körperliche Transformation zum Muskelprotz hingelegt.

Sacha Baron Cohen präsentiert stark durchtrainierten Körper für Marvel-Rolle

Auf Instagram hat der Borat-Star oberkörperfrei einen ersten Blick auf seine muskulöse Form enthüllt. Aber seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Laut Variety hat er die Transformation in aktuellen Instagram-Stories gewohnt humorvoll kommentiert und unter anderem geschrieben:

Manche Promis nutzen Ozempic, manche Privatköche und andere Personal Trainer. Ich habe alle drei genutzt.

In einem weiteren Post fügt er hinzu:

Ich präsentiere meine neue Figur: Ein Mann mittleren Alters, der Bier durch Proteinshakes ersetzt hat … ein harter Start in meine Midlife-Crisis.

Die körperliche Bestform hat sich Cohen für seine neue Marvel-Rolle als Bösewicht Mephisto antrainiert. In der letzten MCU-Serie Ironheart konnten Fans den Schauspieler schon kurz in dem Part sehen – allerdings noch komplett angezogen.

Unklar ist sowieso, ob Cohen für die Figur überhaupt auf große Muskelkraft setzen muss. In dem Superhelden-Universum ist Mephisto mehr ein hinterlistiger Verführer, der auf verlockende Worte und verheerende Deals setzt, mit denen er seine Opfer um den Finger wickelt.

Sacha Baron Cohens Marvel-Zukunft ist noch unklar

Nach seinem ersten Mephisto-Auftritt in Ironheart steht bis jetzt nicht fest, wann und wie Sacha Baron Cohen erneut in der Rolle im MCU zu sehen sein wird. Gut möglich, dass im kommenden Avengers-Mega-Spektakel Doomsday oder im darauffolgenden Secret Wars auch ein Platz für Mephisto ist. Story-Details zu den Blockbustern werden natürlich noch streng geheim gehalten.

Im Kino geht das MCU erstmal mit The Fantastic Four: First Steps weiter, der in Deutschland ab sofort läuft.