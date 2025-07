Fans gaben die Hoffnung schon auf: Jetzt enthüllt Marvel legendären Bösewicht, der 4 Jahre nur angedeutet wurde

Die Marvel-Serie Ironheart überrascht im Finale mit einer Enthüllung, die MCU-Fans gar nicht mehr für möglich hielten: Der Teufel Mephisto existiert tatsächlich.

Achtung, es folgen Spoiler zu Ironheart: Mit dem Satz "Der Teufel steckt im Detail" löste die Disney+ Serie WandaVision eine regelrechte Paranoia unter vielen Marvel-Fans aus, die jede Folgen nach höllische Hinweisen auf die Existenz des Comicschurken Mephisto absuchten. Die Enttäuschung war groß, als diese falsche Fährte ins Nichts führte – aber die Hoffnung stirbt zuletzt.

Nach über drei Jahren überraschte das WandaVision-Spin-off Agatha All Along mit der Bestätigung, dass eine MCU-Version Satans tatsächlich existiert. Zu sehen bekommen haben wir den Marvel-Teufel allerdings nicht. Das Finale der neuen Serie Ironheart, das seit dem 2. Juli 2025 bei Disney+ zu sehen ist, korrigiert dieses Versäumnis nun und bringt Erlösung: Mephisto feiert sein großes Debüt!

Ironheart erlöst Marvel-Fans mit dem ersten Auftritt von Mephisto

In der Geschichte von Ironheart prallen Technologie und dunkle Magie aufeinander. Während Riri Williams (Dominique Thorne) auf Wissenschaft und Technik setzt, benutzt der Kriminelle Parker Robbins (Anthony Ramos) einen magischen Umhang, der ihm übernatürliche Kräfte verleiht. Doch woher stammt das rote Kleidungsstück? Im Finale wird offenbart, dass nicht etwa die aus der dunklen Dimension stammende Entität Dormammu, sondern der Teufel persönlich hinter allem steckt.

Folge 6 beginnt mit einer Rückblende, die enthüllt, wie der rote Magie-Umhang in Parkers Besitz gelang. Nach einem fehlgeschlagenen Einbruchsversuch in das Haus seines Vaters wird er von einem mysteriösen Fremden (gespielt von Sacha Baron Cohen) durch ein Portal in eine Pizzeria gebracht und erhält dort eine einmalige Chance, sein wahres Potenzial auszuschöpfen und alles zu erreichen, was er sich wünscht.

MCU-Fans ahnen zu diesem Zeitpunkt natürlich längst, dass der dämonische und verführende Fremde der aus den Marvel-Comics bekannte Höllenschurke Mephisto sein muss. Die finale Bestätigung folgt schließlich am Ende der Folge. Nach ihrem Kampf gegen Parker in dessen Unterschlupf begegnet auch Riri in der darunter liegenden Pizzeria dem Teufel, der sie bereits erwartet hat. Als sie ihn Mr. Dormammu nennt, lacht er nur hämisch. Denn er ist weitaus mächtiger als dieser und verrät einen seiner vielen Namen: Mephisto.

Mephisto zählt die Reichsten der Reichen, Könige, Päpste und sogar Beatles-Mitglied Ringo Starr zu seinen Klienten, die alle einen Deal mit ihm eingingen, um ihre innersten Wünsche erfüllen zu können. Mit einer bitteren Wendung geht am Ende der Serie auch Riri einen Pakt mit dem Teufel ein, um ihre Freundin Natalie von den Toten zurückzuholen. Der Preis, den sie dafür zahlen muss? Etwas, das sie nicht vermissen wird. Was genau das sein soll, erfahren wir leider nicht.

Eines der mächtigsten Wesen überhaupt: Wie geht es mit Mephisto im MCU weiter?

Nach so vielen Theorien und Hinweisen fällt das große MCU-Debüt von Mephisto in Ironheart erstmal überraschend kurz aus. Auch bekommen wir nur seine menschliche und (bis auf eine kurze Spiegelung in einem Teelöffel) nicht seine dämonische Form aus den Comics zu sehen. Aber wie geht es mit dem Dämonenfürsten im Marvel Cinematic Universe weiter?

Da Riri Williams' Schicksal nun an den Teufel geknüpft ist und dieser von Magiern als eine der gefährlichsten und mächtigsten Entitäten des Universums bezeichnet wird, ist davon auszugehen, dass wir noch nicht das Letzte von Mephisto zu sehen bekommen haben. Eine 2. Staffel von Ironheart ist jedoch bisher nicht in Sicht und weitere Auftritte der jungen Erfinderin sind ebenfalls unbestätigt.

Aktuell gibt es keine Hinweise darauf, wann und in welcher Form Mephisto zurückkehren könnte. Theoretisch könnte er in unterschiedlichsten Projekten auftreten. In den Marvel-Comics manipuliert der Teufel zahlreiche Marvel-Helden, Pakte mit ihm einzugehen, die schreckliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Eine Möglichkeit für eine Rückkehr Mephistos als Bösewicht ist die Marvel-Serie Champions, die sich bei Marvel Studios in der Entwicklung befinden soll und die MCU-Version der Young Avengers zusammenbringen könnte.

Zu den möglichen jungen Superheld:innen dieses Team zählt neben Ms. Marvel, Kate Bishop, Cassie Lang und Wiccan auch Riri Williams, deren Teufelspakt darin eine Rolle spielen könnte. Ein Blick auf die Comicvorlage verrät, dass diese Theorie nicht allzu abwegig erscheint: Sowohl Mephisto als auch dessen Sohn Blackheart traten in den vergangenen Jahren in den Champions-Comics in Erscheinung.