So habt ihr James Bond noch nicht gesehen: Exklusive Einblicke hinter die Kulissen und intime Interviews mit dem 007-Agenten

Daniel Craig verkörperte in fünf Filmen James Bond 007. Eine intensive Zeit mit Skandalen, Stuntpannen und aufregenden Dreharbeiten, die jetzt in einem neuen Bildband festgehalten sind.

Seit 1962 wurde James Bond von sechs Schauspielern verkörpert, wobei Roger Moore ganze siebenmal in die Rolle des 007-Agenten schlüpfte. Doch am längsten mimte Daniel Craig den Geheimagenten und brachte es in 15 Jahren auf fünf Filmen mit spektakulären Stunts und einigen Erneuerungen. Über diese intensive Zeit berichtet jetzt der Bildband Being Bond: Daniel Craig - Ein Rückblick *, der exklusive Blicke hinter die Kulissen und spannende Interviews mit den Filmschaffenden gewährt.

Hinter die Kulissen von James Bond blicken

Kaum ein James Bond-Casting wurde wohl so heiß diskutiert, wie das von Daniel Craig. Fans betrachteten, den blonden Darsteller und sein unscheinbares Auftreten skeptisch. Selbst Regisseur Martin Campbell hatte Zweifel, weil der Brite nicht so traditionell gutaussehend war wie seine Vorgänger. Mit Casino Royale wurde die Ursprungsgeschichte von Autor Ian Fleming verfilmt und 007 damit neu ausgerichtet.

Mit Skyfall gelang es der Reihe erstmals ein Einspielergebnis von einer Milliarde US-Dollar zu erzielen, spätestens da wurde Daniel Craig für seine Rolle gefeiert. Doch die Dreharbeiten waren alles andere als unkompliziert, bei jedem Film gab es Probleme und kleinere Katastrophen.

Amazon Being Bond: Daniel Craig - Ein Rückblick

Über all diese Erlebnisse erzählt jetzt der 256-seitenlange Bildband Being Bond: Daniel Craig - Ein Rückblick *. Hier werdet ihr hinter die Kulissen von Casino Royale, Ein Quantum Trost, Skyfall, Spectre und Keine Zeit zu sterben geführt. Filmjournalist und Autor Mark Salisbury gibt mit seinen exklusiven Fotos Einblicke zu Drehorten, Konzeptzeichnungen, Kostümentwürfen, Stuntpannen und vieles mehr. Die Bilder werden von Interviews der Darsteller und der Crew begleitet.



James Bond fürs Heimkino mit der Movie-Collection

Mark Salisbury hatte zuvor schon mit dem Bildband No Time To Die: The Making of the Film * die Fans mit ans Set genommen. Wer sich die Filme auch fürs Heimkino sichern möchte, findet bei Amazon die James Bond - The Daniel Craig 5-Movie-Collection *. Die volle James Bond Action gibt es mit der 24-teiligen Movie Collection *, in der bis auf den letzten Film Keine Zeit zu Sterben alle Titel enthalten sind.

Wie es mit James Bond weiter geht, ist noch nicht offiziell entschieden. Bisher wird der britische Schauspieler Aaron Taylor-Johnson hochgehandelt. Womöglich könnte sogar Meisterregisseur Christopher Nolan für den neuen Agentenfilm Regie führen.

Wer auch immer in die Fußstapfen von Daniel Craig steigen wird, eine Neuausrichtung wird es nach dem letzten Film zwangsläufig geben. Bis es so weit ist, verkürzt der umfangreiche Bildband oder die Movie-Collection die Wartezeit und steigert die Vorfreude.

