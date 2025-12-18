So habt ihr Tom Cruise noch nie gesehen: Sein neuer Film Digger sieht wie ein einziger Fiebertraum aus im ersten Teaser

Tom Cruise hat mit einem Ausnahmeregisseur zusammen einen neuen Film gedreht, der ihn in seiner skurrilsten Rolle seit Jahrzehnten zeigt. Jetzt ist der erste Teaser zu Digger erschienen.

Wer an Tom Cruise denkt, denkt an Blockbuster. Das gilt zumindest für die letzten Jahre, die er fast ausschließlich der Mission: Impossible-Reihe widmete. Mit dem Film Digger von Regisseur Alejandro González Iñárritu (Birdman) bricht jetzt ein neues Kapitel an: Der Star ist nicht wiederzuerkennen.

Schaut hier den Teaser zu Digger:

Digger - Teaser Trailer (English) HD

Wen spielt Tom Cruise in Digger? Zur Story ist bisher nur wenig bekannt

Tatsächlich gibt es noch keinerlei offizielle Story-Details zu Digger. Wie Deadline berichtet, gab es jedoch Gerüchte, dass sich der Film um den "mächtigsten Mann der Welt" drehe, der "alle überzeugen will, dass er ein Retter ist." Der Trailer spricht von einer "Komödie katastrophalen Ausmaßes".

Vor der Kamera tummeln sich mit Cruise noch diverse weitere berühmte Stars, unter anderem Jesse Plemons (Bugonia), Sandra Hüller (Anatomie eines Falls), Riz Ahmed (Sound of Metal) und John Goodman (The Big Lebowski).

Wer lediglich die letzten zehn Jahre von Tom Cruises Karriere aktiv mitbekommen hat, wird sich womöglich nicht an die einzigartigen und oftmals bizarren Rollen erinnern, die der Star bereits verkörperte. Seit Filmen wie Magnolia oder Tropic Thunder hat man ihn nicht mehr in einem derart skurrilen Part erlebt.

Wann kommt Digger ins Kino?

Laut Deadline soll die Katastrophen-Komödie am 2. Oktober 2026 in die US-Kinos kommen. Einen Starttermin für die deutschen Kinos gibt es bisher noch nicht.

