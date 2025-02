So reich ist Dieter Bohlen wirklich: Wie sich der DSDS-Juror sein Millionen-Imperium aufbaute

Vom Pop-Olymp in die DSDS-Jury: Dieter Bohlen prägte mit Modern Talking eine ganze Generation und wurde später als gnadenloser TV-Juror zur Kultfigur. Aber wie viel Geld hat er eigentlich verdient?

Föhnfrisur, Solariumbräune und ein breites Lächeln: So kennen wir Musiklegende Dieter Bohlen (71) seit den 80ern. Nach seinen XXL-Erfolgen als Musiker folgte Anfang der 2000er dann die zweite Hälfte seiner Karriere als knallharter Juror bei DSDS. So reich ist der Pop-Titan wirklich.

Von Modern Talking bis DSDS: Dieter Bohlen ist DER Poptitan

Dieter Bohlen versuchte sich jahrelang erfolglos als Produzent, bis er als Mastermind hinter der Pop-Gruppe Modern Talking plötzlich deutschlandweit bekannt wurde. Mit Ohrwürmern wie "Cheri, Cheri Lady" und "You're My Heart, You're My Soul" eroberte die Band die Charts und lieferte den Soundtrack für eine ganze Generation. Dieter Bohlen und Thomas Anders trennten sich im Streit, aber in den Charts machte ihnen niemand etwas vor: Bis heute soll Modern Talking mehr als 120 Millionen Tonträger verkauft haben. Damit zählen sie zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten.

Nach dem Ende von Modern Talking fand Bohlen dann eine neue Bühne: Als scharfzüngiger Juror bei DSDS wurde er zum Schrecken der Nation. Seine teils grenzwertigen Kommentare sorgten für Schlagzeilen, doch genau diese Kontroversen machten ihn auch zum Kultstar. DSDS stellte sich dabei als doppelter Glücksgriff heraus: Als Juror kassiert er nicht nur jährlich eine Gage in Millionenhöhe, sondern kann auch an den musikalischen Erfolgen seiner Nachwuchs-Talente mitverdienen.

Unglaubliches XXL-Vermögen: So reich ist Dieter Bohlen wirklich

Dieter Bohlen kann auf mehr als 4 Jahrzehnte im Showbusiness zurückblicken. Kein Wunder, dass sich bei so einer Ausnahme-Karriere ein riesiges Vermögen angehäuft hat. Bohlen hat verschiedene Einnahmequellen als Songwriter, Musikproduzent und TV-Star. Außerdem steht er immer wieder für Werbespots vor der Kamera, die gewiss das ein oder andere Sümmchen in seine Kasse spülen.

Laut Vermögensmagazin.de beläuft sich Bohlens geschätztes Vermögen auf unglaubliche 135 Millionen Euro. Andere Quellen greifen noch höher: 2019 schätzte das Manager Magazin Bohlens Vermögen sogar auf gigantische 250 Millionen Euro. Das Magazin rankte ihn deshalb auf Platz 625 der reichsten Deutschen.

DSDS 2025: Diese Infos sind bereits bekannt

Dieter Bohlen ist auch 2025 wieder bei DSDS dabei. Aktuell können sich Gesangstalente bei RTL für die neue Staffel bewerben. Wann die Show im TV startet, ist aber noch nicht bekannt.