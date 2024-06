So schön war zweifeln noch nie: Die neue Alles steht Kopf 2-Emotion ist genial, weil sie an die schlimmste Zeit eurer Jugend erinnert

Mit Alles steht Kopf 2 setzt Pixar seinen Animations-Hit von 2015 fort ‒ und trifft mit seiner reiferen Geschichte und neuen Emotionen einmal mehr mitten ins Herz.

Vor fast 10 Jahren haben Pixar und Disney mit Alles steht Kopf einen echten Geniestreich abgeliefert. Die originelle Geschichte um die kindliche Riley und ihre Emotionen, die gemeinsam einen Umzug verkraften und lernen müssen, dass Traurigkeit zum Leben dazugehört, hinterließ nicht nur bei Animationsfilm-Fans bleibenden Eindruck. Mit einer großartigen Wertung von 98 Prozent bei Rotten Tomatoes gilt der Film bis heute zu den besten Vertretern seines Genres.

Kein Wunder also, dass Pixar an diesen Mega-Erfolg anknüpfen will und nun Alles steht Kopf 2 auf der großen Leinwand erwartet. Nicht weniger groß waren die Erwartungen für das Animations-Sequel, ebenso die Befürchtungen, dass eine Fortsetzung die komödiantischen Höhen und emotionalen Tiefen des ersten Teils nicht erreichen könne. Umso erfreulicher, dass Alles steht Kopf 2 seinem Vorgänger tatsächlich in fast nichts nachsteht. Denn eine neue Geschichte und neue Emotionen verhelfen dem Abenteuer dazu, die Reihe gelungen zu erweitern ‒ allen voran durch die Lieblingsemotion wohl aller frisch gebackener Teenies: Zweifel.

Die Pubertät sorgt in Alles steht Kopf 2 für Chaos ‒ und bringt Zweifel mit sich

Nach ihrem Umzug ist die 13-jährige Riley in San Francisco angekommen. Hier hat sie sich in der Hockeymannschaft eingefunden und gute Freundinnen gefunden. Als der Schulwechsel zur Junior High ansteht und der Eishockey-Coach ihrer neuen Schule sie und ihre Freundinnen zu einem dreitägigen Trainingslager einlädt, bricht auf Riley jedoch über Nacht die Pubertät herein. Und mit ihr kommen jede Menge neue Emotionen: Zweifel, Neid, Peinlich und Ennui.

Seht hier den Trailer zu Alles steht Kopf 2:

Alles steht Kopf 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Vor allem Zweifel macht sich im Hauptquartier von Rileys Emotionen ungewöhnlich breit und versucht langsam aber sicher, die bestehenden Emotionen um Freude und Traurigkeit zu verdrängen. So lässt auch Riley immer mehr hinter sich, was sie eigentlich ausmacht, um bei ihren neuen Mitschülerinnen Anschluss zu finden. Freude und den anderen Emotionen bleibt nichts anderes übrig, als sich auf ein Abenteuer durch Rileys Hinterkopf zu begeben, und sie daran zu erinnern, wer sie wirklich ist ‒ und Zweifel bei ihrer Machtübernahme zu stoppen.

Alles steht Kopf 2 ist eine Reise durch die Emotionen und Ängste unserer Jugend ‒ und unseres Lebens

Bereits Teil 1 der Animations-Reihe glänzte mit seiner feinfühligen und emotionalen Weisheit, die weit über die Grenzen der kindlichen Riley hinausging und auch erwachsene Zuschauer:innen tief mitfühlen ließ. Wo sich damals Freude und Traurigkeit gegenüberstanden und lernen mussten, gemeinsam zu existieren, findet in Alles steht Kopf 2 nun vor allem Zweifel (im englischen Original etwas treffender als Anxiety bezeichnet) Einzug in Rileys Teenagerinnen-Dasein.

Denn plötzlich beginnt sie, Dinge zu hinterfragen, hat Angst davor, nicht dazuzugehören, misst sich mit anderen und zweifelt an sich selbst. Die kindliche Unschuld wird langsam aber sicher abgelegt, als sich ein neuer Platz im Leben erkämpft werden muss. Hier findet sich einmal mehr eine universal gültige Geschichte, die wohl jeder, der selbst mal das Alter durchlaufen hat, nachempfinden können wird.

Disney Die Pubertät bringt Zweifel mit sich

Die Emotion Zweifel (im englischen Original großartig gesprochen von Stranger Things-Star Maya Hawke) selbst ist dabei so liebenswert wie nervtötend, visualisiert sie doch etwas zu genau all die Sorgen und Horror-Szenarien, die sich immer wieder versuchen in Rileys (und damals auch unserem) Kopf breitzumachen und jegliche Zuversicht zu verdrängen. Doch verhilft sie der Geschichte mit ihren Mitstreiter:innen Neid, Peinlich und Ennui zu einer neuen Dimension, aus der erneut eine herzzerreißende Pointe entsteht, die am Ende mitten im Herz landet und nachhaltig zu berühren weiß.

Die Reise der Emotionen um Freude, Traurigkeit, Ekel, Angst und Wut durch Rileys Hinterkopf bildet im Gegenzug ein spaßiges wie hochspannendes Abenteuer voller origineller Einfälle und Figuren. Wenn etwa Emotionen unterdrückt, Geheimnisse ausgeplaudert oder die Sarkasmus-Schlucht und Gedankenströme passiert werden müssen, punktet Alles steht Kopf 2 sicherlich auch für die etwas jüngeren Zuschauer:innen, die mit all dem Zweifeln womöglich ‒ oder besser gesagt, zum Glück ‒ noch nicht so viel anfangen können.

So gut war Pixar seit Soul nicht mehr. Alles steht Kopf 2 läuft ab sofort im Kino eures Vertrauens.