So sieht der letzte Film mit Star Wars-Ikone Carrie Fisher aus: Trailer zum Fantasy-Epos Wonderwell

Lange Zeit sah es so aus, als wäre Star Wars 8: Die letzten Jedi der letzte Film mit Carrie Fisher. Doch nun kündigt sich das Fantasy-Epos Wonderwell mit einem Trailer an.

Im Dezember 2016 ist Carrie Fisher gestorben. Bekannt war sie vor allem als Prinzessin bzw. General Leia in den Star Wars-Filmen. Schon 1977 sagte sie unerschrocken dem Imperium den Kampf an. In Star Wars 8: Die letzten Jedi kehrte sie ein letztes Mal in der Rolle zurück, die sie vier Dekaden zuvor berühmt gemacht hatte.

Obwohl es lange Zeit so aussah, als würde Star Wars 8 Fishers letzten Leinwandauftritt markieren, wissen wir inzwischen, dass sie noch einen weiteren Film gedreht hat, der bis dato nie veröffentlicht wurde. Es handelt sich um das Fantasy-Epos Wonderwell, das seit sechs Jahren auf einen offiziellen Kinostart wartet.

Der letzte Film von Star Wars-Ikone Carrie Fisher: Erster Trailer zum Fantasy-Abenteuer Wonderwell

Jetzt ist es endlich so weit: Wonderwell kommt in den USA ins Kino. Bereits am 23. Juni 2023 ist der Film für kurze Zeit in den dortigen Lichtspielhäusern zu sehen, ehe er digital im Heimkino erscheint. Aus diesem Anlass wurde endlich auch ein Trailer veröffentlicht, der uns einen genaueren Blick in das Projekt ermöglicht.

Der Trailer zu Wonderwell mit Carrie Fisher:

Wonderwell - Trailer (English) HD

Fisher ist nicht der einzige große Name im Cast von Wonderwell. Auch Popstar Rita Ora ist in dem märchenhaften Abenteuer zu sehen, nachdem sie in den vergangenen Jahren Nebenrollen in Fast & Furious 6, Southpaw und der Fifty Shades of Grey-Trilogie gespielt hat. Wann und wie Wonderwell nach Deutschland kommt, steht leider noch nicht fest. Hier erfahrt ihr alle Hintergründe über Carrie Fishers letzten Film.

Podcast: Die 20 besten Serien im Juni bei Netflix & Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Juni 2023 bei Netflix, Amazon und Co. starten, findet ihr in unserer Monatsvorschau im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei ist die Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror und Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.