So sieht Gerard Butler als Wikinger aus: Erster Trailer zu Fantasy-Abenteuer lässt Milliarden-Reihe auferstehen

1,6 Milliarden US-Dollar haben Drachenzähmen leicht gemacht 1, 2 und 3 eingespielt. Nun kehrt die Fantasy-Reihe zurück. Wie die Realverfilmung mit Gerard Butler aussieht, seht ihr im ersten Trailer.

Der Nachtschatten Ohnezahn erhebt sich wieder in die Lüfte. Die Fantasy-Reihe Drachenzähmen leicht gemacht kriegt nämlich Nachwuchs und heute ist der erste Trailer erschienen. Es handelt sich aber nicht um einen vierten Teil der Animationsfilmreihe. Stattdessen erwartet euch eine Realverfilmung der Geschichte, mit Schauspielenden aus Fleisch und Blut vor der Kamera. Darunter: Action-Star Gerard Butler als knuffiger Wikinger!

Schaut euch hier den ersten Trailer für Drachenzähmen leicht gemacht an:

Drachenzähmen leicht gemacht - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Im Mittelpunkt des Fantasy-Abenteuers steht der junge Hicks beziehungsweise Hicks der Hüne III., Sohn von Wikinger-Anführer Haudrauf der Stoische. Haudrauf (gab es je einen besseren Namen für eine Gerard Butler-Figur?) wurde schon in den Animationsfilmen von dem schottischen Star aus 300 und Criminal Squad gesprochen.

Der clevere Hicks beginnt die Geschichte als ungeschickter Außenseiter und damit als fehl am Platz auf der Insel Berk, die regelmäßig von Drachen angegriffen wird. Während sich sein Vater aufmacht, um das Nest der Monster zu finden, trifft Hicks auf ein seltenes Exemplar, den Nachtschatten Ohnezahn, der Hicks' Sicht auf die gefürchteten Wesen verändert.

Für die Hauptrolle in der Realverfilmung wurde Mason Thames ausgesucht, der unter anderem im Horrorfilm The Black Phone zu sehen war. The Last of Us-Darstellerin Nico Parker spielt seine Altersgenossin Astrid Hofferson, während Shaun of the Dead-Star Nick Frost die treffend betitelte Rolle des Schmiedes Grobian der Rülpser übernimmt.

Auf dem Regiestuhl bleibt aber alles gleich: Dean DeBlois übernimmt den Job auch bei der Realverfilmung. Er hatte die Verantwortung schon bei der Animations-Trilogie inne und brachte sie mit seinem Team zu einem Einspielergebnis von insgesamt 1,6 Milliarden Dollar (via The Numbers ).

Das könnte auch interessant sein:

Der Fantasy-Film kommt im nächsten Sommer in die Kinos

Die Realverfilmung von Drachenzähmen leicht gemacht startet am 12. Juni 2025 in den deutschen Kinos. Die Animationsreihe könnt ihr unterdessen bei mehreren Streaming-Diensten nachholen. Teil 1 gehört zum Angebot von Sky/WOW, Teil 2 und 3 stehen bei Netflix zum Abruf bereit.