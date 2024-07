„So viel Böses in dem Film“: Sie lehnte die Rolle in einem der besten Thriller aller Zeiten ab und ihr Ersatz bekam den Oscar

Hollywood-Superstar Michelle Pfeiffer hätte in einem der besten Serienkiller-Thriller aller Zeiten mitspielen können. Aus persönlichen Bedenken überließ sie den Part lieber einer Kollegin.

Die Filmindustrie steckt voller Geschichten der Reue. Schlechte Entscheidungen an jeder Ecke des Hollywood Boulevards. Nicht eingegangene Risiken, nicht zustande gekommene Projekte und nicht angenommene Rollen zum Beispiel. Davon kann etwa Will Smith ein Ständchen trällern, der um ein Haar in einer der größten Sci-Fi-Reihen aller Zeiten mitgemacht hätte.

Superstar Michelle Pfeiffer hingegen hätte neben Catwoman eine weitere ikonische Rolle in ihrer Filmographie haben können, die ihrem Ersatz sogar einen Oscar einbrachte.

Michelle Pfeiffer hätte im Thriller-Meisterwerk Das Schweigen der Lämmer mitspielen können – stattdessen überließ sie Jodie Foster die Rolle

Mit Das Schweigen der Lämmer adaptierte Regisseur Jonathan Demme den gleichnamigen Roman von Thomas Harris. Das galaktisch gut gespielte Ergebnis ist nicht nur einer der besten Thriller aller Zeiten, sondern vor allem ein Highlight in den Karrieren von Anthony Hopkins aka Kannibale Hannibal Lecter und Jodie Foster aka Grünschnabel-Ermittlerin Clarice Starling. Oscars gab es für beide Stars sowie die Regie, das beste adaptierte Drehbuch und den besten Film.

MGM Das Schweigen der Lämmer

Im Gespräch mit dem New Yorker erinnerte sich Michelle Pfeiffer im Jahr 2021 daran, warum sie die Clarice-Rolle Anfang der 90er ablehnte, was auch unsere Schwesternseite Filmstarts neulich aufgriff:

Bei Schweigen der Lämmer war ich ängstlich. Da war so viel Böses in dem Film. [...] Es war die Tatsache, dass das Böse am Ende gewonnen hat, dass am Ende des Films das Böse triumphiert. Mit dem Ende war mir nicht wohl. Das wollte ich nicht in die Welt setzen.

Spoiler zum Ende von Das Schweigen der Lämmer: Natürlich tötet Clarice am Ende des Films den Serienkiller Buffalo Bill (Ted Levine). Was Pfeiffer wohl meint, ist Hannibal Lecters erfolgreiche Flucht aus seiner gerichtlich angeordneten Gefangenschaft. Hoffentlich hat sie nie die TV-Serie Hannibal gesehen, in der es manchmal noch sehr viel garstiger vor sich geht!

20th Century Fox Michelle Pfeiffer in Im Schatten der Wahrheit

Was die Schauspielerin jedoch wirklich bereue, ist der nicht entgangene Oscar, sondern die Tatsache, nicht noch einmal mit Regisseur Jonathan Demme gearbeitet zu haben, für den sie im Rahmen von Die Mafiosi-Braut vor der Kamera stand. Der Filmemacher verstarb 2017. Pfeiffer erinnert gern an ihn:

Es ist so traurig für mich, dass er nicht mehr unter uns ist. Zunächst einmal war er einfach der netteste Mensch. Er war so witzig und gleichzeitig so einfach zum Lachen zu bringen, also haben wir einfach die ganze Zeit gelacht.

Einen Oscar hat Michelle Pfeiffer nie bekommen. Sie war aber drei Mal nominiert: Für Love Field - Liebe ohne Grenzen, Die fabelhaften Baker Boys und Gefährliche Liebschaften.

Wo kann man Das Schweigen der Lämmer streamen?

Das Thriller-Meisterwerk Das Schweigen der Lämmer streamt bei MGM+ und MagentaTV in der Flatrate. Als Leih- und Kauftitel ist er auch bei Amazon, Apple TV und Co. zu haben.