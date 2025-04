So viel Werbung läuft wirklich im TV – und was die EU damit zu tun hat

Ständige Werbung im TV – das nervt wirklich jeden. Doch wie viel Reklame ist eigentlich erlaubt? Ein EU-Gesetz liefert die Antwort und regelt mehr, als man denkt.

Jeder kennt es: Man sitzt auf dem Sofa und freut sich darauf, einen Blockbuster im TV zu genießen. Aber kaum ist man in den Film vertieft, läuft schon der erste Werbeblock. Sofort wird man aus der Geschichte gerissen und muss sich stattdessen anhören, welcher Joghurt am besten die Verdauung ankurbelt.

Leider gibt es kein Entkommen: Selbst wenn man zu einem anderen Sender wechselt, dauert es nicht lange, bis auch hier die nächste Werbung auf uns lauert. Deshalb stellen wir die Frage: Wie viel Werbung ist eigentlich im TV erlaubt? Die Antwort liefert ein EU-Gesetz.

Gesetzlich geregelt: So viel Werbung darf pro Stunde gesendet werden

Vielen kommt es so vor, als ob immer mehr Werbung im TV laufen würde. Tatsächlich regelt aber ein EU-Gesetz, wie viele Minuten pro Stunde für Werbung bei Privatsendern wie ProSieben, Sat.1, RTL und Co. eingeplant werden dürfen.

In der sogenannten "Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste" ist festgelegt, was erlaubt ist und was nicht. Ziel dabei ist es, die Verbraucher:innen zu schützen. Laut Gesetz dürfen nur 20 Prozent der Zeit zwischen 6 und 24 Uhr mit Werbung gefüllt sein. Pro Stunde ergibt sich eine Werbezeit von 12 Minuten. Allerdings gibt es Schlumpflöcher: Durch Sponsoren und Co. können Sender ihre Werbezeit künstlich strecken.

Im Gesetz gibt es aber auch weitere spannende Regeln, an die sich die Sender halten müssen. Es ist festgelegt, dass Sendungen nur alle 30 Minuten unterbrochen werden dürfen und dass z.B. Werbungen für Tabakwaren streng verboten sind. Damit soll sichergestellt werden, dass Minderjährige nicht zum Konsum dieser Waren verführt werden.

Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sieht es anders aus: Während Privatsender insgesamt 576 Minuten täglich mit Werbung füllen dürfen, wird bei ARD und ZDF nur 20 Minuten Werbung pro Tag ausgestrahlt. Nach 20 Uhr, sonntags und an Feiertagen ist gar keine Werbung erlaubt.