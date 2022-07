So war Obi-Wan eigentlich geplant: Star Wars-Fan behebt einen der größten Kritikpunkte

Viele Star Wars-Fans hatten an der Obi-Wan-Serie etwas auszusetzen. Einer von ihnen hat sie jetzt zu einem 150-Minuten-Film zusammengeschnitten.

Einer der häufigsten Kritikpunkte an Obi-Wan war der langsame Rhythmus. Viele Star Wars-Fans empfanden Szenen als zu lahm und langgezogen, was die eigentlich packende Story schwächte. Dem hat jetzt ein Fan namens Kai Patterson abgeholfen. Er hat die gesamten 6 Folgen zu einem zweieinhalbstündigen Film zusammengeschnitten. So, wie es eigentlich der Plan war. Die Neuigkeit ist in den sozialen Medien viral gegangen.

Die komplette Skywalker-Saga in einer 4K-Box gibt es beim Prime Day günstiger*

Obi-Wan als 150 Minuten-Epos: Star Wars-Fan führt Serie zu den Anfängen zurück

Wie Patterson auf TikTok erklärt, hat er dabei viele Einstellungen geschnitten, um die Serie zu verschlanken. Er hat außerdem Szenen entfernt, um Bösewichtin Reva (Moses Ingram) "bedrohlicher" zu machen. Und in mühevoller Kleinarbeit Momente neu synchronisiert, die auf Disney+ für viele keinen Sinn ergaben. Nun gibt es etwa einen Grund, warum Darth Vader (Hayden Christensen) Obi-Wan (Ewan McGregor) entkommen lässt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fan-Version findet sich auf seiner Internetseite kaipattersonfilms.com zum Download. Dort ruft er interessierte Fans zum Abschluss eines Disney+-Abos auf, um die Filmschaffenden hinter der Serie zu unterstützen und Piraterie vorzubeugen. Ob Disney dadurch die alternative Version seines geistigen Eigentums akzeptiert, wird sich zeigen.

Keine Disney+-Serie: Obi-Wan war ursprünglich als Star Wars-Trilogie geplant

Patterson hat die Disney+-Serie neben allen Änderungen in gewisser Weise in ihren Ursprungszustand versetzt. Denn sie war ursprünglich als Trilogie von Star Wars-Filmen geplant. Nach dem Misserfolg des Spin-offs Solo: A Star Wars Story entschied man sich beim Produzenten aber für einen anderen Weg.

Die 22 besten Serien 2022 zur Halbzeit

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Serienjahr 2022 brachte uns in der ersten Hälfte wieder massig Binge-Futter. Aber was hat sich wirklich gelohnt? Wir blicken zurück auf die bisher 22 besten Serien 2022, die ihr im Angebot von Netlfix, Amazon, Apple TV+, Disney und mehr nicht verpassen solltet.

In der Halbjahres-Top-22 befinden sich dabei neue Serien wie Heartstopper und Severance sowie neue Staffeln von The Boys und Stranger Things. Von Comedys über Dramen und Thriller bis zu Horror, Fantasy und Science-Fiction ist garantiert für alle etwas dabei.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Sollte Obi-Wan neu geschnitten werden?