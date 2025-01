The Walking Dead-Star kehrt in neuer Serienrolle zurück – aber ihr müsst garantiert 3-mal hinsehen, um ihn wiederzuerkennen

Stars können sich neu erfinden, wie ein The Walking Dead-Darsteller im Trailer von Suits: LA beweist. Fans der Zombieserie werden ihn kaum wiedererkennen.

Acht Jahre spielte Josh McDermitt in The Walking Dead mit. 128 Folgen lang trat war er als Eugene Porter auf und blieb bis zum Serienende dabei. Weit davon entfernt, sich nach dieser Paraderolle zur Ruhe zu setzen, könnt ihr den Schauspieler bald in einer neuen Serie entdecken, müsst aber ganz genau hinsehen, um es zu glauben: Denn im Trailer zu Suits: LA sieht er völlig verändert aus.

Kaum wiederzuerkennen: The Walking Dead-Star Josh McDermitts kehrt in neuer Suits-Serie zurück

In The Walking Dead spielte Josh McDermitt die Figur Eugene meist glattrasiert, mit längeren schwarzen Haaren und Zopf: Intelligent, aber sehr eigen, stolperte er in Staffel 4 in die postapokalyptische Serie – mit Vokuhila-Frisur und angeblichen Plänen, die Welt vom Zombievirus zu befreien. Bis Staffel 11 wurde er fester Teil der Gruppe, auch wenn er zwischenzeitlich die Antagonistenrolle einnahm.

Nach dem TWD-Serienfinale 2022 musst der Schauspieler sich jedoch umorientieren und meldet sich nun in einer neuen Serienhauptrolle bärtig und blond zurück: Als einer der wichtigsten Charaktere spielt er im Suits-Spin-off Stuart Lane, den Anwaltspartner der Hauptfigur Ted Black (Stephen Amell). Ihre Kanzlei ist auf Fälle im Entertainment-Geschäft von Hollywood spezialisiert.



Staunt im Suits LA-Trailer über die Verwandlung von TWD-Star Josh McDermitt:

Suits: LA - S01 Trailer (English) HD

Ob Suits: LA den "besten Anwalt" aus Suits beerben kann, wird sich im neuen Serienableger zeigen müssen. Allein Josh McDermitt in einer völlig neuen Rolle zu erleben, dürfte aber einen Blick wert zu sein. Es ist nämlich nicht nur sein verändertes Äußeres, was verblüfft. Ohne Eugenes Manierismen, die seine Figur in The Walking Dead so erinnerungswürdig machten, wirkt McDermitts neue Suits-Figur Stuart Lane auch in seinem Auftreten wie ein völlig anderer Mensch.

Hier habt nochmal der Direkt-Vergleich von Josh McDermitt in The Walking Dead und Suits: LA.

Wann startet Suits: LA mit The Walking Dead-Star Josh McDermitt?

In den USA hat die neue Suits-Serie bereits ein Startdatum am 23. Februar 2025 beim Sender NBC. Wann genau und zu welchem Streaming-Dienst das Spin-off in Deutschland kommt, ist aktuell leider noch nicht bekannt.

Wer vorher Eugene noch einmal in Aktion erleben will: The Walking Dead streamt aktuell bei Disney+ * (mit elf Staffeln) und Amazon Prime * (mit zehn Staffeln).

