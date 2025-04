Die neue Suits-Serie startet in 2 Wochen in Deutschland – und es wird noch besser

Die neue Suits-Serie läuft schon seit kurzer Zeit in den USA. Jetzt ist bekannt, wann und wo Suits: LA in Deutschland als Stream verfügbar ist.

Sechs Jahre nach dem Ende von Suits ist mit Suits: LA ein neuer Ableger der beliebten Serie an den Start gegangen. In den USA laufen die Folgen schon seit Ende Februar. Bisher mussten sich deutsche Fans noch auf Infos zur Veröffentlichung bei uns gedulden. Jetzt wurde verkündet, wo und wann Suits: LA hierzulande läuft.

Suits: LA streamt bald erstmals in Deutschland

Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, ist das neue Suits-Spin-off ab dem 17. April 2025 exklusiv bei MagentaTV als Stream verfügbar. Los geht's an dem Tag gleich mit 6 Folgen auf einmal. Danach folgen neue Episoden im Wochentakt.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zum neuen Suits-Ableger:

Suits LA - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Um was geht es in Suits: LA?

Im neuen Spin-off zur Anwaltsserie spielt Arrow-Star Stephen Amell den Anwalt Ted Back, der aus New York nach Los Angeles gezogen ist. Hier betreibt er mit seinem langjährigen Freund und Geschäftspartner Stuart Lane (Josh McDermitt) eine Kanzlei, die auf Strafrecht und Unterhaltungsrecht spezialisiert ist. Als die Firma in der Krise steckt, muss Ted überlegen, doch wieder in sein altes, verhasstes Berufsfeld zurückzukehren.

Fans der Originalserie dürfen sich nicht nur auf neue Figuren und Geschichten einstellen. In Suits: LA wird auch Gabriel Macht in seiner Paraderolle als Harvey Specter zu sehen sein. Vor dem deutschen Start des Ablegers könnt ihr alle 9 Staffeln Suits derzeit bei Netflix im Abo streamen.

Auch interessant:

Podcast: Die bisher besten & schlechtesten Serien 2025

Zum Anfang des Frühlings werfen wir einen Blick zurück auf die Highlights, Enttäuschungen und Geheimtipps unter den zahlreichen Serien, die bei Netflix & Co. in den ersten Monaten 2025 gestartet sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den vorgestellten Highlights finden sich neben Netflix-Hits wie Adolescence auch Superhelden-Action, Western, Comedy und ein Sci-Fi-Meilenstein. Zudem verraten wir euch, welche Geheimtipps ihr dieses Jahr bei Netflix bisher verpasst habt.