King of Queens-Star Leah Remini hat 90-Millionen-Rolle in einer der größten Serien aller Zeiten verloren – sie war die Favoritin, bis sie die Konkurrentin auf dem Parkplatz sah

Carrie-Darstellerin Leah Remini ist dank King of Queens heute ein riesiger Sitcom-Star. Was ist größer als King of Queens? Genau, Friends. Ihre Wunschrolle in der Serie verlor Remini auf den letzten Metern.

Fast 9 Jahre verkörperte Leah Remini Carrie Heffernan in der Sitcom King of Queens. Sie spielt die Anwaltsgehilfin und Ehefrau von Doug, einem Speditionsfahrer. Das Ehepaar bestreitet seinen Alltag in dem titelgebenden Arbeiterstadtteil von New York. Es wohnt zusammen mit Dougs Vater Arthur (Jerry Stiller).

King of Queens gehörte seit dem Start im Jahr 1998 zu den beliebtesten Sitcoms und Leah Remini wurde mit ihrer Rolle weltbekannt. Vier Jahre vorher hätte Remini fast den Durchbruch in einer noch etwas größeren Sitcom geschafft: Friends.

Welche Rolle hat Leah Remini verloren – und an wen?

In ihrem Buch Troublemaker: Wie ich Hollywood und Scientology überlebte * schildert Remini die Geschichte, wie sie für Friends vorsprach – und wie sie die Rolle schließlich an ihre unschlagbare Konkurrentin verlor.

Remini wollte Monica Geller spielen, die ordnungsfanatische Profi-Köchin und Schwester von Ross Geller (David Schwimmer). Remini schaffte es sogar in die letzte Runde der Castings, war so nah dran wie nur möglich, berichtet The Things . Es entschied sich zwischen ihr und einer anderen Schauspielerin: eine gewisse Courteney Cox.

NBC CBS

Remini sprach zuerst vor und die Reaktionen waren großartig, sie hatte ein gutes Gefühl. Als sie das Gebäude verließ, sah sie auf dem Parkplatz ihre letzte Konkurrentin – sie habe sofort gewusst, dass es vorbei war. Courteney Cox schnappte sich die Rolle schließlich und bildete zusammen mit Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry und Matt LeBlanc die sechsköpfige Friends-Gruppe, die sich fast 10 Jahre lang in New York trifft.

Mehr zum Thema: 4 Dinge, die an King of Queens nicht mehr lustig sind

Leah Remini verlor mit der Friends-Rolle 90 Millionen US-Dollar

Friends wurde so erfolgreich, dass die Cast-Mitglieder irgendwann horrende Gagen verlangen konnten. Cox soll bis zu 1 Million Dollar pro Episode erhalten haben. Insgesamt hat sie mit der Serie wohl 90 Millionen US-Dollar verdient . Am Hungertuch nagte Leah Remini mit ihrer King of Queens-Rolle aber auch nicht: Ihre Gage lag in der Spitze wohl bei 400.000 Dollar pro Episode .

King of Queens Fans dürften mit diesem Ausgang der Geschichte ohnehin zufrieden sein. Denn hätte Remini tatsächlich die Rolle der Monica erhalten, sähe King of Queens heute ganz anders aus. In der The Howard Stern Show machte Remini ihren Frieden mit der Friends-Niederlage: "King of Queens war meine Rolle, das war meine Serie. Es sollte so passieren. Dann blickst zurück [auf Friends] und denkst: 'Es sollte nicht so sein.'"