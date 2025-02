Das Sommerhaus der Normalos versagt auf ganzer Linie: Diese Sache stört Fans am meisten

Das Sommerhaus der Normalos sollte frischen Wind in die angestaubte Reality-Formel bringen. Doch statt Authentizität bekommen Fans bei der neuen RTL-Show vor allem eins serviert: Künstliches Drama um jeden Preis.

Das Sommerhaus der Stars ist harter Tobak im Reality-TV. Jahr für Jahr gibt es noch krassere Skandale zu sehen und die Promi-Paare geben ihr Bestes, die Schock-Bilder der letzten Staffeln zu überbieten. Kein Wunder, dass die Show deshalb den Ruf hat, Gewalt, Konflikte und Drama zu verherrlichen.

Weil das krawallige Format mega-erfolgreich ist, hat RTL+ ein spannendes Experiment gewagt: Statt mediengeilen Reality-Stars sollen Otto-Normal-Verbraucher ins Sommerhaus ziehen und herausfinden, ob sie dem Psychoterror standhalten können. Jetzt lief die erste Folge von Das Sommerhaus der Normalos, aber die Fans sind richtig wütend.

Sommerhaus-Fans enttäuscht: Die Normalos sind nicht normal genug

Das Sommerhaus der Stars ist selbst für erfahrene Reality-Profis eine Zerreißprobe. Kaum eins der Paare übersteht den Druck in der Show, ohne sich zu trennen. Nicht umsonst sprechen Fans vom "Sommerhaus-Fluch" (Hier nachlesen, welche Sommerhaus-Sieger noch zusammen sind). Als RTL angekündigt hat, dass es eine Normalo-Staffel geben wird, zeigten sich viele Fans neugierig: Wie könnte die Show aussehen, wenn der Cast nicht aus kaltblütigen Reality-Stars besteht, die auf der Jagd nach Sendezeit jedes Drama ausschlachten? Viele erhofften sich mehr Action, mehr Emotionen und weniger Seifenoper.

Leider stellte sich in Folge 1 direkt Ernüchterung ein: Denn die vermeintlichen "Normalos" entpuppten sich als Möchtegern-Realitystars, die in der Show auf ihren großen Durchbruch im Reality-TV hoffen. Ab der ersten Sekunde dominieren künstliche Aufreger, peinliche Lästereien und Sendezeit-Drama die Show. Das stört die Fans auf Instagram gewaltig:

"Total aufgesetzt und einstudiert, als habe sie sich fest vorgenommen, Sendezeit zu generieren und sich für weitere Formate zu qualifizieren."

"Die wollen alle nur Realitystars werden und das große Geld machen."

"Hab gehofft, dass da wirklich durchschnittliche Menschen, mit durchschnittlicher Optik und durchschnittlichem Gehalt, mit Alltagsproblemen einfach Bock auf die Challenges haben."

Schon in Folge 1 gibt es Streit: Das Sommerhaus der Normalos bleibt dem Original (zu) treu

Viele Fans hatten gehofft, dass Normalos in der Show weniger auf Krawall gebürstet wären, doch diese Hoffnung wurde direkt im Keim erstickt. Schon in der ersten Folge zeichnete sich ab, dass einige der Pärchen nur in der Show sind, um durch Drama berühmt zu werden. Ab Sekunde 1 gab es Zickenkrieg, Feindschaften und Lästereien, was stark an das herkömmliche Sommerhaus erinnert. Dieses Fazit auf Instagram bringt die Kritik auf den Punkt:

Ich sehe keinen Unterschied zur Stars-Ausgabe. Ich hab mich auf Normalos gefreut, aber die sehe ich bisher nicht. Von Anfang an wird gelästert und es werden Pläne geschmiedet wie von den bekannten Reality-TV-Leuten.

Der Fokus auf Drama sorge dafür, dass der Cast nicht sympathisch wirke:

"Selten so etwas Hinterhältiges und Unreflektiertes gesehen."

"Ich hatte gehofft, unter den Kandidaten ein bisschen mehr Herzlichkeit zu sehen. Warum sind denn alle von Anfang an so negativ gegenüber den weiteren Paaren eingestellt?"

"Solchen Menschen sollte man NIEMALS eine Plattform geben."

Es bleibt abzuwarten, ob das Sommerhaus der Normalos noch die Kurve kratzen wird. Aktuell wirkt die Show noch wie ein notdürftiger Abklatsch des Originals – ohne die versprochene Authentizität der Normalos zu liefern.

Sommerhaus der Normalos: So kannst du die neue Reality-Show schauen

Das Sommerhaus der Normalos ist exklusiv bei RTL+ zu sehen, jeweils montags erscheint eine neue Folge auf dem Streamingdienst. Ein Sendeplatz im linearen TV ist bisher nicht geplant.